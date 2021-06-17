مجلة هندية تشيد بتوجه مصر لمصادر الطاقة المتجددة فى عهد السيسى

أشادت مجلة «أوت لوك إنديا» الهندية، بتوجه الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مصادر الطاقة المتجددة، بدلا من الاعتماد على الوقود الأحفوري لاحتياجاتها من الطاقة الذي عادة ما يخلف ورائه تلوثًا كبيرًا.

وأبرزت المجلة الهندية تعهد الولايات المتحدة بتقديم تمويل لمساعدة مصر على الانتقال إلى الطاقة الشمسية، حيث قال المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري في القاهرة، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لزيادة التمويل لمصر لمساعدتها على التحول إلى الطاقة الشمسية والابتعاد عن الوقود الأحفوري.

وصرح كيري للصحفيين عقب اجتماعات مع وزير الخارجية سامح شكري: بأن مصر "محظوظة لأن تكون الدولة الأولى في العالم" فيما يتعلق بالاستفادة من الطاقة الشمسية.

وقالت المجلة: لا تزال مصر تعتمد على الوقود الأحفوري لاحتياجاتها من الطاقة، وغالبًا ما تحوم سحابة ضخمة من تلوث الهواء فوق عاصمتها القاهرة، التي يقطنها حوالي 20 مليون شخص.

وتابعت: لكن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتخذ خطوات نحو مصادر الطاقة المتجددة، حيث قال السيسي من قبل: إنه يهدف إلى الاستفادة بشكل أكبر من الظروف المثلى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد من أجل الطاقة.

بينما قال المسؤولون إنهم يعتزمون تلبية 20% من احتياجات الطاقة في البلاد بواسطة مصادر الطاقة المتجددة قبل عام 2022، و 43% بحلول عام 2035.

وقال كيري: إن التحول إلى الطاقة المتجددة يمكن أن يساعد مصر في خلق فرص عمل أيضًا، مؤكدًا أن العالم أمامه طريق طويل قبل أن يفي بالأهداف الدولية التي حددها اتفاق باريس للمناخ التاريخي لعام 2015.

وسبق أن قال الرئيس جو بايدن: إن مكافحة الاحتباس الحراري من بين أولوياته القصوى، كما جعل الولايات المتحدة تنضم إلى اتفاق باريس التاريخي في الساعات الأولى من رئاسته، مما ألغى الانسحاب الأمريكي الذي أمر به سلفه دونالد ترامب.

ومن المقرر عقد قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ، في نوفمبر في غلاسكو بالمملكة المتحدة، وتهدف إلى إعادة إطلاق الجهود العالمية للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) على النحو المتفق عليه في اتفاق باريس.