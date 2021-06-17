الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى إيطاليا لتصل لـ4248432 حالة

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيلها 1400 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1400، ليصل العدد العام إلى مستوى 4248432 حالة، بينها 101855 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 13 يونيو 1390 حالة، وفي 14 يونيو 907، وفي 15 يونيو 1255.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 52 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127153 شخصا.

وسبق أن وصل مؤشر الوفيات اليومية الناجمة عن المرض في 13 يونيو 26 حالة، وفي 14 يونيو 36، وفي 15 يونيو 63.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4019424 شخصا، بعد رصد 5399 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك الثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

كما  أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم إعطاء 1 .43 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى امس الأربعاء.

ويقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ 562 ألفا و82 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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