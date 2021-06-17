أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 17-6-2021

يشهد سوق الذهب عدة تطورات سواءً كان محليًا أو عالميًا، حيث شاهدنا ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار الذهب العالمية، مما أثر على أسعار الذهب فى مصر، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 800 جنيه.

ويرصد الـ«الدستور»، خلال سطور، أسعار الذهب أثناء تعاملات، اليوم الخميس 17-6-2021، وقد يوجد اختلاف فى أسعار الذهب من محل لآخر.

أسعار الذهب فى مصر ليوم الخميس 17-6-2021

عيار الذهب السعر بالجنية المصري سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 931.35 جنيه سجل سعر جرام الذهب عيار 22 بقيمة 853.73 جنيه بلغ سعر جرام عيار الذهب 21 بقيمة 800.93 جنيه سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 698 جنيهًا سجل سعر جرام الذهب عيار 14 بقيمة 543 جنيهًا سجل سعر جرام الذهب عيار 12 بقيمة 466 جنيهًا سجل سعرجرام الذهب عيار 10 بقيمة 388 جنيهًا سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 وتوقفت عند 1865 دولار بقيمة 29.968 جنيه سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 بقيمة 6.519 جنيه كما سجل سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار24 بقيمة 93.134 جنيه سجل سعر الكيلو الذهب عيار 24 بقيمة 931.345 جنيه

أسعار سباك الذهب اليوم

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ويمكن حساب سعر السبيكة الذهبية الوزن مضروب في سعر عيار 24 اليوم الخميس، وهو 931 جنيهًا ويضاف 100 جنيه لكل 10 جرامات للمصنعية، على سيبل المثل وزن السبيكة 10 جرامات يكون حساب السعر 10 جرام *931 سعر الجرام 24= 9310+ 100 المصنعية = 9410 جنيهًا.