الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 17-6-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يشهد سوق الذهب عدة تطورات سواءً كان محليًا أو عالميًا، حيث شاهدنا ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار الذهب العالمية، مما أثر على أسعار الذهب فى مصر، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 800 جنيه. 

ويرصد الـ«الدستور»، خلال سطور، أسعار الذهب أثناء تعاملات، اليوم الخميس 17-6-2021، وقد يوجد اختلاف فى أسعار الذهب من محل لآخر. 

أسعار الذهب فى مصر ليوم الخميس 17-6-2021  

                                 عيار الذهب 

السعر بالجنية المصري 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24

بقيمة 931.35 جنيه

سجل سعر جرام الذهب عيار  22 

بقيمة 853.73 جنيه 

بلغ سعر جرام عيار الذهب 21

بقيمة 800.93 جنيه

سجل سعر جرام الذهب عيار 18

بقيمة 698 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14

بقيمة 543 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 12

بقيمة 466 جنيهًا

سجل سعرجرام  الذهب عيار 10

بقيمة 388 جنيهًا

سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 وتوقفت عند 1865 دولار

             بقيمة 29.968 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 

بقيمة 6.519 جنيه

كما سجل سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار24

بقيمة 93.134 جنيه

سجل سعر الكيلو الذهب عيار 24

بقيمة 931.345 جنيه

 

أسعار سباك الذهب اليوم 

السبائك الذهيبة أكثر الملازات الآمنة التى يمكن لسيدات الاستثمار اقتنائها نظرا لعشق السيدات للبحث عن الادخار الآمن والمربح مع مرور الوقت، وحل لجميع الأزمات التى تمر بها الدول. 

ويمكن حساب سعر السبيكة الذهبية الوزن مضروب في سعر عيار 24 اليوم الخميس، وهو 931 جنيهًا ويضاف 100 جنيه لكل 10 جرامات للمصنعية، على سيبل المثل وزن السبيكة 10 جرامات يكون حساب السعر 10 جرام *931 سعر الجرام 24= 9310+ 100 المصنعية = 9410 جنيهًا.

 

أسعار الذهب والسبائك الذهيبة مصر اسعار الذهب 24 قيراط سعر جرام الذهب سعر جرام لبذهب عيار 22 سعر جرام عيار 18 سعر عيار 12 سعر عيار 21 قيراط

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