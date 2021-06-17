الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تحصل على 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا البلجيكى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت حكومة البرازيل أنها ستحصل على ثلاثة ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) من مختبرات شركة يانسن البلجيكية من مصانعها في مدينة بالتيمور الأمريكية.


ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية، تأكيد وزير الرعاية الصحية البرازيلي مارسيلو كيروجا، مواصلة الوزارة جهودها من أجل إتاحة اللقاح في أسرع وقت ممكن لتقديمه للمواطنين.

 

إصابات كورونا في البرازيل

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البرازيل سجلت 2997 وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.


وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليونا و628588 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 493693 وفاة.


والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

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