الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بوليفيا تعتزم شراء الذهب لتعزيز احتياطياتها الدولية

الذهب
الذهب

تقدم الرئيس البوليفي لويس آرس بمشروع قانون إلى البرلمان للسماح بشراء الذهب من أجل تعزيز الاحتياطيات الدولية.


وقال الرئيس البوليفي - في تغريده على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلتها وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية - "قدمنا ​​مشروع قانون يسمح للبنك المركزي في بوليفيا بشراء الذهب المنتج محليًا لتعزيز صافي الاحتياطيات الدولية ويفوضه بتنفيذ عمليات في الأسواق الدولية".


ودعا البرلمان إلى مراعاة الزيادة المستمرة في سعر الذهب خلال العقد الماضي، والتوقعات التي تشير إلى أن قيمته ستستمر في الارتفاع.


وأوضح أن هذه المبادرة تسعى إلى تزويد البنك المركزي البوليفي بالأدوات والإجراءات والإطار القانوني لإدارة احتياطيات الدولة بشكل فعال.

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