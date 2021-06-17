إصابات كورونا العالمية تتجاوز 176.91 مليون حالة
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 176.91 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و985359.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 600431 33649392
الهند 379573 29633105
البرازيل 490696 17533221
فرنسا 110563 5744589
تركيا 48879 5342028
روسيا 287102 5249990
المملكة المتحدة 127917 4581006
إيطاليا 127101 4247032
الأرجنتين 86615 4172742
كولومبيا 96965 3802052
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16781 1269440
35 - الأردن 9614 744377
41 - الإمارات 1734 601950
42 - لبنان 7804 542819
43 - المغرب 9217 524475
44 - السعودية 7621 469414
كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.