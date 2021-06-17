إصابات كورونا العالمية تتجاوز 176.91 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 176.91 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و985359.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 600431 33649392

الهند 379573 29633105

البرازيل 490696 17533221

فرنسا 110563 5744589

تركيا 48879 5342028

روسيا 287102 5249990

المملكة المتحدة 127917 4581006

إيطاليا 127101 4247032

الأرجنتين 86615 4172742

كولومبيا 96965 3802052

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16781 1269440

35 ‬‬‬‬- الأردن 9614 744377

41 - الإمارات 1734 601950

‭42‬ - لبنان 7804 542819

43‭ ‬- المغرب 9217 524475

44 - السعودية 7621 469414

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

