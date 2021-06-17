الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. احتفالية بالكاتب أحمد خالد توفيق فى مكتبة مصر الجديدة

أحمد خالد توفيق
أحمد خالد توفيق

تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس في الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ احتفالية كبرى بذكر الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق٬ بمشاركة العديد من أصدقائه وقراءه وتلاميذه. 

 

ويشارك في الاحتفالية كل من الكتاب الشبان: أحمد القرملاوي٬ أحمد عبد المجيد٬ ويدير اللقاء الناشر عماد العادلي.

 

وتتضمن الاحتفالية بالكاتب أحمد خالد توفيق٬ تناول مسيرته الكتابية٬ وأثره علي قرائه الذين تحول البعض منهم فيما بعد لكتاب ساروا علي نهجه في كتابة أدب الرعب والخيال العلمي.

 

يشار إلى أن أحمد خالد توفيق أو "العراب" كما اشتهر٬ وُلِدَ في 10 يونيو 1962 بمدينة طنطا وتخرج من كلية طب طنطا عام 1985 وحضّر الدكتوراه عام 1997. ورحل عن دنيانا في 2  إبريل عام 2018.

 

وانضم أحمد خالد توفيق في العام 1992 إلي كتاب المؤسسة العربية الحديثة وبدأ بكتابة أول سلاسله٬ "ما وراء الطبيعة" في شهر يناير من العام التالي.

 

ونجحت السلسة الرعب نجاحًا كبيرًا رغم عدم انتشار هذا النوع من الأدب في الوطن العربي، وبدأ في كتابة سلاسل أخرى للمؤسسة نفسها مثل سلسلة سافاري، وسلسلة فانتازيا، وسلسلة روايات عالمية للجيب، غير بعض الأعداد الخاصة وبعض الروايات مثل يوتوبيا، والسنجة لدور نشر أخرى.

 

ومن أشهر السلاسل التي قدمها أحمد خالد توفيق٬ هي سلسلة الماورائيات المعروفة باسم "ما وراء الطبيعة" واشتهر بطلها الدكتور رفعت إسماعيل٬ أستاذ أمراض الدم٬ الذي يطارد الأشباح وتطارده شياطين العوالم الأخري ومن أشرس أعدائه الدكتور "لوسيفر". حتي أن هذه السلسلة تحولت إلي مسلسل تليفزيوني من بطولة الفنان أحمد أمين ومن إخراج المخرج عمرو سلامة.

 

وقدَّم أحمد خالد توفيق الترجمة العربية الوحيدة لرواية «نادي القتال» للكاتب الأمريكي «تشاك بولانيك»، وترجم العديد من الروايات الأجنبية ضمن سلسلة «روايات عالمية للجيب»، وصدر له عام 2008 رواية طويلة بعنوان «يوتوبيا»، وعام 2012 رواية «السنجة». وله الكثير من الكتب التي تضم قصصًا قصيرة مرعبة، منها: «الآن نفتح الصندوق»، و«الآن أفهم»، وأخرى تحوي مقالات ساخرة مجمعة، منها: «شاي بالنعناع»، و«وساوس وهلاوس»، فضلًا عن مقالاته الدورية المنشورة في عدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية، منها: «التحرير»، و«الدستور»، و«بص وطل»، و«الاتحاد»، و«مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة».

 

تبقى الإشارة إلى أن مكتبة مصر الجديدة العامة٬ مؤسسة ثقافية تهدف إلى نشر الثقافة العامة من خلال مجموعة من الأنشطة والخدمات وزيادة الوعي.
 

مكتبة مصر الجديدة أحمد خالد توفيق أحمد القرملاوي أحمد عبد المجيد رفعت إسماعيل سفاري

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