الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أبرزها «تباريح العيش».. تعرف على جديد دار خطوط

غلاف كتاب بربرية
غلاف كتاب بربرية العالم المعاصر

صدرت حديثًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ مجموعة جديدة من الترجمات الحديثة من اللغات المختلفة إلي اللغة العربية. ومن بينها: سيرة بول أوستر بعنوان "تباريح العيش سيرة الشباب"، ترجمة محمد الفحايم.


يندرج هذا النّصُّ ضمن سلسلة من الكُتب الأوطوبيوغرافية التي ألّفها بول أوستر، وهي ابتكار العزلة (1982) . و المفكرة الحمراء( 1993)، وتباريح العيش (1996 ) ومذكرات الشتاء(2013)، ورِحْلاتٌ في المنطقة الدّاخلية ( 2014 ).

 

يحتلّ "تباريح العيش" مكانة أساسية في مسير الكاتب، إذ يصف لنا الظروفَ المادية الصعبة التي خبرها الكاتب شابّاً، وطفولته في كنف عائلة كانت قضية المال مثارَ شقاقٍ فيها، ثمّ مراهقته واستقلاله عن الأسرة  في كسب عيْشه، و تفاصيل محاولاته الأدبية الأولى في النقد والشعر والمسرح والرواية، ومعاناته مع النشر، والخيبات التي احتملها.

download
تباريح العيش

يذكر هذا النصُّ الكثير من الأشخاص الذين أثّروا في الكاتب وآزروه، سواء أكانوا من المشاهير في دنيا الأدب والفنّ والسّينما، أمْ من الناس البسطاء. وتظل قضيةُ المال مرتكزَ الكتابِ ومدارَه، وعليه فإن الكاتب استطرد في سرد حياة العوز التي عاشها٬ ما جعل أحد النقاد يقول: "يُقدّم بول أوستر واحدةً من السِّيَر الذاتيةِ الأكثر أصالةً، والأكثر جسارةً، سيرةٍ لم يسبق لكاتبٍ أنْ كتبها. أيُّ امرئٍ تجرّأ على أنْ يرويَ حياته مِن منظور المال. 


قبل أن يعرفَ بول أوستر الشُّهرة، وينْعمَ بالاِستقرار، عاش سنواتٍ عجافاً، احتمل فيها غائلةَ العَوز والضَّنك. يروي الكاتب تباريحَ عيشه في هذا النص الذي يمكن وسْمُه بسيرة الشباب.

 

وفي الفلسفة صدرت النسخة العربية لكتاب "ديكارت وسبينوزا"، تأليف ليون شيستوف وترجمة إسكندر حبش. باريس، العام 1937. لم يكن الفيلسوف الروسي ليون شيستوف، يُدرك بالطبع، أن الحياة قررت أن تغادره بعد سنة. كان كلّ شيء يسير وفق النظام اليومي المعهود. من هنا، جاء قراره بإعادة طبع الترجمة الفرنسية من كتابه "أثينا وأورشليم"، الذي كان يُعدّ بمثابة وصيّته الفكرية.

193426110_320660632902239_8127759952760786210_n
ديكارت وسبينوزا

جاءت هذه الترجمة لتسدّ ثغرة أساسية في تكوين مشهد واضح عن المفكر والفيلسوف الذي كان عليه؛ ولتجعل قراءته ممكنة، بعد أن غاب هذا الكتاب، لفترة طويلة، عن رفوف المكتبات. مع العلم أن "أثينا وأورشليم" لم يصدر بلغته الأصلية، الروسية، إلا في العام 1951. سنة واحدة بعدها، وغادر الوجود، لكنه لم يغادر – في العمق – تاريخ الفلسفة، على الأقل من حيث تأثيره على كلّ من جان-بول سارتر وألبير كامو وموريس ميرلو – بونتي وجورج باتاي وغيرهم. ناهيك على أنه هو من أدخل فلسفة إدموند هوسرل والظواهرية إلى الفكر الفرنسي المعاصر.

 

كتاب "بربرية العالم المعاصر .. حوارات ومساجلات ومطارحات عالمية"، ترجمة سعيد بوخليط. ويتضمن الكتاب ثلاثون لقاء تقريبا، تضمنتها مواعيد هذا الكتاب الحواري، اهتدت بالقارئ وجهة منصة فكرية راقية؛متعددة الجنسيات والهويات والمشارب، في غاية الثراء قدر عمق التيمات والمفاهيم الواردة، التأم حول طاولتها قصد خلق للتساؤل والسجال وتبادل وجهات النظر، العديد من الفلاسفة والأدباء والشعراء والفنانين والاقتصاديين والمؤرخين والابستمولوجيين. نذكر منهم :مهدي عامل، نعوم تشومسكي، تزفيتان تودوروف، بوريس سيرولينك، مصطفى صفوان، هشام جعيط، أورهان باموق، محمد يونس، بيتر سلوترديك، جوليا كريستيفا، روني بوفريس، بوب مارلي، مارسيل جوشيه، إيف بونفوا، سمير أمين، نجيب محفوظ، إدوارد سعيد، محمد بنيس، محمد أركون، مالك شبل، ريجيس دوبري، عبد اللطيف اللعبي، أمين معلوف. 

بربرية العالم المعاصر


جوهر الإشكال ولبّ النقاش

مقالات مختارة بعنوان "سلطة اللسان" تأليف شيموس هيني وترجمة أسامة إسبر. وشيموس جستين هيني  شاعر ومسرحي ومترجم أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في 1995. صدر له أكثر من عشرين كتاباً في الشعر والنقد والترجمة.

من أعماله الشعرية موت عالم طبيعة وكان هذا أول كتاب مطبوع له، شمال وباب يفضي إلى الظلام، المقاطعة والدائرة، أرض مفتوحة، عمل ميداني، ومستوى الروح، حفر بالإضافة إلى العديد من الكتب المترجمة. وصفه الشاعر الأمريكي روبرت لويل بأنه أعظم شاعر أيرلندي منذ ييتس، وكان هناك إجماع على أهميته بين معاصريه من النقاد والشعراء العالميين.

يقدم شيموس هيني في هذا الكتاب درساً لمن يخلطون بين الشعر والسياسة، للذين لا يحتفون بالشعر من منطلقات فنية جمالية مترافقة مع الموقف من الحياة بل يتعاملون معه كبوقٍ و يُسيئون قراءته من منظور مواقفهم السياسية ويخلطون بين السياسة والفن ولا يعرفون أن يحددوا الشعرية في بعدها الجمالي.

يضم الكتاب بين دفتيه مقالات نقدية حول شعراء كبار من بلدان مختلفة، من بريطانيا وإيرلندا والولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي وروسيا وأوربا الشرقية، وفيها يقدم لنا شيموس هيني قراءته كشاعر وناقد ملم بتاريخ الشعر الأوربي والأمريكي والعالمي ويرصد تجلي الشعرية بالمعنى الجمالي الفني لدى الشعراء الذين يدرسهم دون أن يغفل السياق الاجتماعي والسياسي لحقبتهم، وبهذا المعنى ينظر إلى القصيدة على أنها نتاج لحقبة بالمعنى السياسي والاجتماعي والسيري، ونتاج للشعرية بالمعنى الفني، بالتالي إن الشاعر المؤثر في عصره هو الذي يجمع بين البعدين، أي لا يضحي بأحدهما على حساب الآخر.

بول أوستر تباريح العيش دار خطوط للنشر ديكارت سبينوزا بربرية العالم المعاصر

مواد متعلقة

سراج منير ينتظر أول أعداد سلسلة «المسافر» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ضربة حرة

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (رابط)

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى بالقاهرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالجيزة

أول تعليق من اتحاد الكرة على تلقى الزمالك تبرعات

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

الصحة: 606 إصابات جديدة بكورونا.. و32 وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالموقف الأوروبي الداعي للحفاظ على حل الدولتين

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى بلدة قصرة جنوب نابلس

وقفة احتجاجية بسبب إغلاق قوات الاحتلال مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية