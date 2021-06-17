المجر تستعد لرفع القيود الحدودية المفروضة بسبب كورونا فى 24 يونيو

قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في تصريحات صحفية أثناء حديثه إلى جماعات عرقية مجرية في سلوفاكيا، إن المجر تعتزم رفع القيود الحدودية التي فرضتها العام الماضي في إطار سعيها للسيطرة على انتشار جائحة فيروس كورونا.



وذكر سيارتو أنه من المقرر رفع إغلاق الحدود في 24 يونيو، ما لم تأخذ الجائحة "منعطفا غير متوقع" بحلول ذلك الوقت.



ومنعت عمليات إغلاق الحدود مرور العديد من الأشخاص من وإلى النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا منذ الأول من سبتمبر، إلا أنه كانت هناك استثناءات لرحلات العمل والركاب.



ورغم ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان تغيير القواعد سيجعل الزيارات الترفيهية أو السياحية إلى المجر ممكنة. وفي الوقت الحالي، لا تسمح المجر إلا بدخول الأشخاص الذين يقيمون في الدول التي يتم فيها إعطاء لقاحات كوفيد- 19 المعترف بها في أي من البلدين.



وبالمثل، فإن المبيت في فندق أو نزل في المجر يتطلب من النزيل الحصول على شهادة تطعيم معترف بها. وفيما تعترف المجر بشهادات التطعيم من سلوفاكيا وسلوفينيا، على سبيل المثال، لا تعترف بشهادات التطعيم من النمسا وألمانيا.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

