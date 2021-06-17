الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«دار بدائل» تطرح «غزلية القمر» للروائى حجاج أدول

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدرت حديثًا عن دار بدائل للنشر والتوزيع٬ طبعة جديدة من رواية "غزلية القمر"٬ للكاتب الروائي الكبير حجاج أدول، وكانت الرواية قد صدرت في طبعتها الأولي عن دار الحضارة للنشر عام 1990.

والروائي حجاج أدول بدأ الكتابة الأدبية عام 84 في سن الأربعين، حيث كتب في الدراما المسرحية أولًا، ثم القصة القصيرة ثم في الرواية، وعمل بالسد العالي لمدة خمس سنوات من عام 1963 حتى 1967، وجند بالقوات المسلحة سبع سنوات من 1967 حتى 1974، واشترك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973.

حصل حجاج أدول على العديد من الجوائز، نذكر من بينها: جائزة الدولة التشجيعية عام 1990 فرع القصة القصيرة عن مجموعته القصصية "ليالي المسك العتيقة"، كما حصل على جائزة ساويرس للأدب المصري عام 2005 في الرواية والقصة القصيرة، وحصل على منحة تفرغ من المجلس الأعلى للثقافة (وزارة الثقافـــة) أعوام 96 و 97 و 98 لاستكمال روايته "معتوق الخير"، ثم منحة تفرغ عام 2002 لكتابة رواية "خَوِند حمرا".

ومن أجواء رواية "غزلية القمر" نقرأ: "القمر بوبا" أشهر قلادة عند النوبيين: ذهبية ثقيلة، تتدلى من أعناق النساء على الصدر، كل صبية تتطلع شوقًا وتسأل الأيام في لهفة: متى أنمو فتاة محددة التضاريس، فتعطيني أمي قلادة "القمر بوبا" أحس بثقلها على صدرى، أنزل حلبة الرقص، وأرقص مشاركة في كل الرقصات فتتواثب الحلية الثقيلة على صدري، تشاغبه وتقلبه، أزداد نشوة ولهفة فأعطي الفن الراقص الناطق".

صدر للكاتب الروائي حجاج أدول العديد من الأعمال الأدبية ما بين الرواية والقصة القصيرة٬ ومن أعماله المنشورة: ليالي المسك العتيقة٬ ثلاث برتقالات مملوكية٬ خوند حمرا٬ معتوق الخير٬ الكشر٬ الأمير دهشان والجارية الطيبة٬ ناس النهر٬ بكات الدم٬ خالي جاءه المخاض٬ أحضان القنافذ٬ الصحوة النوبية٬ الشاي المر٬ تيك أواي٬ تسابيح نيلية٬ الشاي أبو سكر٬ الشاي الحلو٬ كديسة و"هجوم القراصنة" رواية للناشئين٬ اللامعقول في بلاد الأتر والفول٬ مأساة الملك علوي٬ جبل الصعاليك٬ حكايات عبد الرحيم الوسيم وغيرها.

وعن الكاتب حجاج أدول، يقول الناقد الكبير الراحل فاروق عبد القادر: "من أهم الكتاب النوبيين وأغزرهم إنتاجًا٬ ثم أنه يمارس أكثر من شكل من أشكال الكتابة: القصة القصيرة٬ والرواية القصيرة٬ والقصيرة٬ والمسرحية٬ وتبقي القصة الأولي من مجموعته الأولي «الرحيل إلي ناس النهر» ذات أهمية كبري في أعمال حجاج أدول".

ومن بين أعمال حجاج أدول تتميز قصتا المجموعتين "ليالي المسك العتيقة" و"غزلية القمر" بأنهما تعكسان ــ أكثر من سواهما ــ ذلك الحنين الطاغي إلي زمن النوبة الجميل، هذه السعادة النوستالجية تتبدي في فرحة النوبيين في ممارسة طقوسهم في الحب والزواج والغناء والرقص والإنجاب وجميع شئون الحياة الصغيرة.

19_2018-636512762886010401-601
19_2018-636512762886010401-601
غزلية القمر حجاج أدول دار بدائل للنشر كديسة الكشر ليالي المسك العتيقة خوند حمرا

مواد متعلقة

«الكتاب الأسود» رؤية جديدة عن أصل الشخصية المصرية

ضربة حرة

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (رابط)

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى بالقاهرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالجيزة

مبروك عطية يكشف أغرب حالات الطلاق

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

أول تعليق من اتحاد الكرة على تلقى الزمالك تبرعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالموقف الأوروبي الداعي للحفاظ على حل الدولتين

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى بلدة قصرة جنوب نابلس

وقفة احتجاجية بسبب إغلاق قوات الاحتلال مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية