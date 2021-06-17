جوجل تفتتح أول متجر لها

تعتزم شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية (جوجل) فتح أول متجر لها في مدينة نيويورك في إطار جهودها لتعزيز وجودها في سوق الأجهزة الإلكترونية.



وذكرت جوجل الموجود مقرها في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن المتجر يوجد في حي تشيلسي بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك وسيتم افتتاحه للجمهور اليوم الخميس.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المتجر يوجد على بعد مبنى واحد فقط من متجر شركة آبل المنافسة، ويحتل جزءا من الطابق الأرضي لمقر جوجل في مدينة نيويورك.



كانت شركة ألفابيت المالكة لشركة جوجل قد بدأت النشاط في سوق متاجر التجزئة عام 2016 وهو العام الذي بدأت فيه إنتاج هاتفها الذكي بيكسل والسماعة المنزلية الذكية نيست. ومنذ ذلك الوقت قدمت الشركة العديد من الأجهزة الإلكترونية، وجمعت الكثير من المعلومات عما يتوقعه المستهلكون

من متاجرها، بحسب جاسون روزينتال نائب رئيس جوجل للقنوات المباشرة والعضوية.



يأتي ذلك في حين حققت ألفابيت ارتفاعا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وذكرت الشركة أن إجمالي أرباح الربع الأول بلغت 17.93مليار دولار بما يعادل 29ر26 دولار للسهم الواحد، مقابل 6.84 مليار دولار بما يعادل 8.87 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول إلى 15.82دولار للسهم الواحد.



في الوقت نفسه، زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 34.4% سنويا إلى 55.31 مليار دولار، مقابل 41.16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.