الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مدينتان فى السويد وفنلندا الأنقى هواء فى أوروبا

السويد وفنلندا الأنقى
السويد وفنلندا الأنقى هواء فى أوروبا

قالت وكالة البيئة التابعة للاتحاد الأوروبي، إن مدينة أوميا في السويد وتامبيري في فنلندا تتمتعان بأنقى هواء في أوروبا.

ووجد التصنيف أن الجسيمات الدقيقة، وهي الملوث الأعلى تأثيرًا على الصحة من حيث الوفاة المبكرة والمرض، منخفضة أيضًا في مدينة فونشال في جزر ماديرا، وتالين عاصمة إستونيا، ومدينة بيرجن النرويجية.

واستندت قائمة جودة الهواء إلى تقييم للبيانات من أكثر من 320 مدينة في أوروبا، نشرته المنطقة الاقتصادية الأوروبية، اليوم الخميس.

ومن بين هذه المدن، تبين أن 127 مدينة تتمتع بنوعية جيدة من الهواء، في حين أن 123 مدينة بها تلوث معتدل و73 مدينة صنفت على أنها سيئة أو سيئة.

ومعظم المدن التي جاءت في أدنى مرتبة تقع في بولندا وشمال إيطاليا، وشمل التصنيف العامين الماضيين ولم يشمل جميع المدن الأوروبية.

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