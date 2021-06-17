الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 10 أطنان أعلاف غير صالحين للاستهلاك بالبحيرة

حملة تموينية
حملة تموينية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

 

⁩وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين عن ضبط 10 أطنان  أعلاف مجهولة المصدر بأحد محلات الأعلاف و⁦ضبط  25  شيكارة علف زنة الشيكارة 50 كيلو جرام تم التلاعب فى تاريخ الإنتاج⁦.

 

كما  تم ضبط 11 علبة بلاستيك مقرمشات زنة العلبة الواحدة 2 كجم منتهية الصلاحية، وتم  ضبط عدد 8 شكائر دقيق 50 كجم مدعم بأحد المخازن،و ⁩تم ضبط كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بأحد محلات البقالة.

 

كما تمكنت الحملة من⁩ ضبط 80 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بأحد العيادات البيطرية، وضبط 120 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد محلات المبيدات الزراعية،و⁩ تم تحرير محضر لأحد المستودعات لعدم الإعلان عن أسعار الاسطوانات ،وتحرير عدد 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار  تحرير عدد 20 محضر للمصانع والثلاجات لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية والنظافة والشهادات الصحية.

 

وفى ذات السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر  بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدى الصيرفى  حملات  مكبرة بنطاق المحافظة، أسفرت عن الآتي:- ضبط  1200  شيكارة ملح خشن مجهول المصدر زنة  25 كجم بإجمالي  30  طنًا داخل مصنع أجبان بدون سجل صناعي ويستخدم علامات تجارية غير مرخص له بها، وبالتفتيش تبين قيام المصنع باستخدام مواد غير مصرح بها ومحظوره وتضر بالصحة العامة، حيث تم ضبط  2  كرتونة سوربات البوتاسيوم صيني المنشأ زنة 25 كجم وكذلك شيكارة بنزوات صوديوم صيني زنة 25 كجم، وانتشار الذباب والحشرات على الأجبان. 

 

البحيرة مباحث التموين محافظ البحيرة مبيدات الصلاحية

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