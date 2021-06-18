الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يقترب من 75 دولارا

سعر النفط
سعر النفط

ارتفعت أسعار النفط، لليوم الخامس على التوالي، لتقترب من مستوى 75 دولارا للبرميل، إذ سحبت مصافي التكرير الأمريكية مزيدا من مخزونات الخام لزيادة النشاط وتلبية الطلب الآخذ في التعافي.


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو مع ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى 92.6 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020 قبل أن الضرر الناجم عن الجائحة.


وجاء انخفاض المخزونات أقوى من المتوقع، مدفوعا أيضا بالصادرات في مؤشر آخر على تحسن الطلب في شتى أنحاء العالم. وزاد خام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 74.39 دولار
 للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2019، ومواصلا مكاسبه لليوم الخامس على التوالي. 

 

وصعد الخام الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 72.15 دولار للبرميل بعد أن بلغ 72.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.


وقال ماثيو سميث مدير أبحاث السلع الأساسية في كليبر داتا "مع تجاوز استهلاك المصافي 16 مليون برميل يوميا واستمرار قوة الصادرات، سيكون من الصعب على المخزونات تجنب السحب المستمر بينما نمضي قدما صوب ذروة موسم القيادة الصيفي".


تقدم خام برنت 44 بالمئة هذا العام، مدعوما بتخفيضات الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، وتعافي الطلب.

 

 وخففت أوبك+ قيودها غير المسبوقة على الإمدادات التي تبنتها العام الماضي، لكنها لا تزال تحجب ملايين البراميل من الإمدادات اليومية من السوق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مفاجأة وراء واقعة استخراج رفات وأكفان الموتى بالمنوفية

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه