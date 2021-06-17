بريطانيا تجبر طواقم الرعاية المنزلية على الحصول على لقاحات كورونا

طلبت السلطات من طواقم الرعاية المنزلية في إنجلترا الحصول على اللقاحات المضادة لـ"كوفيد- 19"، وإما المخاطرة بفقدان وظائفهم.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، اليوم، في بيان، إن التشريع الجديد سيتطلب تطعيم العاملين في دور الرعاية المعتمدة من لجنة جودة الرعاية بشكل كامل بجرعتين اعتبارًا من أكتوبر.

وأضافت أن الإجراء لا ينطبق على المعفيين طبيًا، ويخضع لموافقة البرلمان، وستكون هناك أيضًا فترة سماح مدتها 16 أسبوعًا.

يشار إلى أن هذه الخطوة هي المرة الأولى التي يجعل فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون اللقاحات المضادة لـ"كوفيد- 19" إلزامية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى معارضة.

وكانت قررت بريطانيا فتح باب حجز التطعيم ضد فيروس كورونا أمام من تزيد أعمارهم عن 21 عامًا.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه يمكن للأشخاص في إنجلترا حجز موعد التطعيم عبر موقع هيئة الخدمات الصحية الإلكتروني.

وكانت أيرلندا الشمالية فتحت سابقًا باب حجز اللقاحات لأي شخص يزيد عمره على 18 عامًا.

وتقول السلطات في ويلز: إنه كان من المفترض أن يحصل كل شخص بالغ على الجرعة الأولى من لقاح كوفيد، قبل ستة أسابيع من الموعد المحدد.

وأظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء 72 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ462 ألفًا و841 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 25 أسبوعًا، وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.6 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفًا و181 حالة حتى الآن.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و19 أسبوعًا، كما أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.