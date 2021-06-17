«الشائعات والكره».. 6 علامات تدل على أنك تعمل فى بيئة عمل سامة

يشتكي معظم الناس من عدم ارتياحهم في مكان عملهم ولكنهم لا يقدرون على تركه بسبب قلة فرص العمل أو بسبب أنهم غير متأكدين من دعاوى عدم ارتياحهم، مما يؤثر بالسلب على صحتهم الجسدية وصحتهم النفسية، لذا يتحدث اليوم للدستور الدكتور أحمد عمارة، أخصائي الطب النفسي، عن علامات مكان أو بيئة العمل السامة.

انتشار الشائعات

لا يوجد دائما تفاهم بين فريق العمل مع بعضه وانسجامهم في الكثير من الأماكن، لكن أكثر ما يؤثر على سير العمل هو نظام "الشللية"، فذلك يحول جو الشركة العام لجو سام، يسوده التنمر بين أفراد المجموعة ومن هم خارجها، سيختارون بعضهم دائمًا في المشروعات ولن يسمحوا بدخول غرباء بينهم، يكون هذا الجو بيئة خصبة للإشاعات والنميمة.

طلب الغياب المكرر بسبب عدم وجود حافز

بسبب الظروف الاقتصادية المختلفة التى ضربت العالم في الفترة الأخيرة بعد الحروب أو انتشار الأوبئة مثل كورونا، الجميع يحاول الهروب من بيئة العمل السامة بالإجازات بسبب عدم القدرة على طلب الاستقالة، كما قد يؤثر عدم وجود الحافز بين الموظفين، فلا تنافس شريف ومنافسة في الأداء إنما يسود الإحباط والتكاسل، فبدلًا من تأثير الزملاء الإيجابي تنتشر الروح السلبية فيكون تأثيرهم على بعضهم سلبيًا ويفقدون الحافز للعمل أو الإنتاج من أساسه.

عدم القدرة على اتخاذ القرار

عدم قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات وتخبطها لأن الأمر لا بد أن يمر على الإدارة العليا للموافقة على أي قرار، حتى ولو كان الأمر بعرض الموضوع شفهيًا أو مكتوبًا للحصول على الموافقات اللازمة فلا يوجد نظام إداري بل أحيانًا يكون النظام موجودًا لكنه شكلي ولابد من الرجوع لصاحب العمل أو المدير الأكبر في المكان.

كره الموظفين النشطاء

بيئة العمل السامة لا تحب المبادرين ولا يفهموهم لا يقدرون أبدًا إحساسهم بالمسئولية وبأنهم جزء من الشركة ولا يقدرون أي مبادرة يقومون بها أو أنهم يتعاملون بأن هذه الشركة شركتهم كما لا يؤخذ أبدًا بآراء الموظفين ولا مقترحاتهم بل يتم التقليل منهم فلا يشعر الموظف أبدًا بالانتماء ولا بالمسئولية.

زيادة عدد ساعات العمل

في بيئة العمل السامة يكون الاهتمام بعدد ساعات العمل دون الاهتمام بماذا تم في تلك الساعات، يهتمون بمن أمضى ساعات إضافية في العمل حتى لو كان ذلك بدون مردود فعلى على العمل، مع عدم وجود توازن بين متطلبات العمل وحياتك الشخصية بل سيجد الموظف نفسه مجبرًا على العمل في إجازاته السنوية أو الأسبوعية أو العمل بعد ساعات العمل من المنزل.

مشكلة في التواصل مع الإدارة

التواصل غير الفعال مع إدارة المكان هو من أهم مشاكل بيئة العمل السامة فمن الممكن أن يكون التواصل غير كافٍ أو غامض وأحيانًا مربك سواء كان هذا التواصل لفظي أو كتابي، فنجد مثلًا عدم الوضوح المستمر في الرسائل الموجهة للموظفين أو أعطاء رسائل متناقضة للموظفين، مما يخلق جو من التخبط الدائم، مع عدم الاستماع للغير.