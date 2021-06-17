الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تتمسك بتعليمات مكافحة كورونا للعائدين من الخارج

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعرب وزراء الصحة في ألمانيا، الوزير الاتحادي ووزراء صحة الولايات، عن تأييدهم للاستمرار في الاعتماد على الاختبارات على نطاق واسع لتأمين وضع جائحة كورونا رغم انخفاض أعداد الإصابات بمرض كوفيد-19.


ويأتي تأييد الوزراء للاستمرار في الاعتماد على هذه الوسيلة في ظل اقتراب موسم العطلات الصيفية.


وفي أعقاب مشاورات الوزراء، قال وزير الصحة الاتحادي ينس شبان، الأربعاء، إن التعليمات الخاصة بالعائدين من الخارج ينبغي تمديدها حتى منتصف سبتمبر المقبل على الأقل.


وبحسب التصريحات الصادرة عن وزارة الصحة البافارية التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمؤتمر وزراء الصحة الألمان، ومن المنتظر التمسك بوجه عام بإجراء الاختبار الإجباري للكشف عن كورونا بالنسبة للمسافرين جوا قبل إقلاعهم.


ومن المنتظر أيضا الإبقاء على قواعد الحجر الصحي بالنسبة للعائدين إلى ألمانيا من المناطق التي يزيد فيها معدل الإصابة بفيروس كورونا ومناطق الطفرات الجديدة للفيروس.


كما طالب الوزراء بتعزيز إجراءات الرقابة في النقل البري ونقل السكك الحديدية على الحدود.


وتعتزم الولايات أيضا الإبقاء على إجراء اختبارات كورونا مرتين أسبوعيا في المدارس والحضانات، وستعمل الحكومة الاتحادية والولايات خلال الصيف على إعداد خطة لمواصلة تقديم اختبارات مجانية إذا لزم الأمر للمواطنين خلال فصلي الخريف والشتاء.


وسيتم الإبقاء أيضا على إلزام الشركات حتى نهاية سبتمبر بتوفير عرض اختبار بشكل منتظم لعامليها الذين يعملون بنظام الحضور الفعلي.


وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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