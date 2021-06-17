ضبط مصنع للمصنوعات الجلدية يعمل بدون ترخيص بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع للمصنوعات الجلدية يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصه وضبط 100 رول جلد طبيعى خامات إنتاج بدون فواتير وعدد 40 عبوة ألوان لصيانة الجلود، وضبط 1000 قطعة من المنتج النهائي من الأحزمة والمحافظ الجلدية.

كما تم ضبط 299 عبوة من الأدوية البيطرية غير المسجلة ومنتهية الصلاحية حسب تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وضبط عدد 1 محضر بكمية 12 كيلو سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الأدمي لتغير صفاتها الطبيعية، وضبط 60 عبوة منظف صناعي منتهية الصلاحيي معروض للبيع بأحد محلات بيع المنظفات الصناعية، وضبط عدد 5 محلات جزارة لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم وعرض للبيع لحوم بطريقة تعرضها للتلوث.

وتم تحرير المحاضر اللازمه وجاري العرض على النيابة.

وفى ذات السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير والتموين ومباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي بحملة مكبرة بنطاق أبو المطامير، وعقب المرور على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية تم ضبط:- 10 أطنان فول باحدي الثلاجات، و25 طن فاصوليا مجهولة المصدر، و50 عبوة جبنة بيضاء زنة العبوة الواحدة 20 كيلو بإجمالي 1000 كيلو مجهول المصدر، و192 عبوة مقرمشات منتهية الصلاحيه بأحد محلات السوبر ماركت.

كم تم ضبط تاجر يقوم بتجميع 130 شيكارة سماد عضوي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء، و70 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتم تحرير عدد 20 محضر مابين اشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية لبعض المنشآت، بالإضافة إلى سحب عدد 11 عينة من مواد غذائية مختلفة وإرسالها المعامل المختصة للفحص.

كما تم إعدام 50 كيلو بطاطس لظهور تلف ظاهري وغير محتفظة بخواصها الطبيعية و 170 كيلو ناتج غربلة فاصوليا.

كما قامت الحملة بالمرور علي الصيدليات : تم ضبط عدد 120 صنف أدوية بإجمالي 198 عبوة منتهية الصلاحية لعدد ٣ صيدليات، وضبط 18 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية داخل صيدلية بشري.

كما قامت الحملة بالمرور على بعض المراكز والمنشآت الطبية الخاصة وتم تحرير عدد 6 محاضر لمراكز علاج طبيعي ومعامل ومراكز بصريات لإدارة منشأة بدون ترخيص، وتم تحرير محضر لأحد معامل التحاليل لمخالفة شروط الترخيص ومحضر وغلق مركز تركيبات أسنان للكشف الطبي على المرضى وتصنيع تركيبات أسنان بدون ترخيص.