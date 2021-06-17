تعرف على أول مدينة فى العالم تتسلم شحنة من علاج كورونا الجديد

تسلمت العاصمة الإماراتية أبوظبي، أول شحنة من عقار "سوتروفيماب"، المخصص لعلاج الإصابة بفيروس كورونا، لتصبح أبوظبي هي المدينة الأولى في العالم التي تتسلم العلاج الجديد.

ويعد عقار سوتروفيماب، هو الأحدث في العالم لعلاج حالات معينة من المصابين بفيروس "كوفيد19-"، ويحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تعطى عن طريق الحقن الوريدي، ويمكن استخدامه لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً والذين يستوفون معايير معنية ومعرضين لخطر تطور أعراض "كورونا".



وأظهرت الدراسات أن الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85% من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم.



وكانت وزارة الصحة بالإمارات قد اعتمدت عقار سوتروفيماب الجديد، من شركة جلاكسو سميث كلاين، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.



وأفادت دائرة الصحة بأبوظبي إنها وضعت بروتوكولات العلاج الخاصة بالعقار لتكون مرجعاً للأطباء في تحديد الحالات الخطرة وتضمن حصول المصابين على العقار تبعاً لمستوى الخطورة ومعايير الأهلية.



وتتعاون أبوظبي مع شركة جلاكسو سميث كلاين الصمعة للدواء، لضمان تأمين سلسة التوريد للعقار، حرصاً على توزيعه في جميع أرجاء الدولة بشكل فعال.



وقالت جيزيم أكالين، نائب الرئيس والمدير العام لشركة جلاكسو سميث كلاين:"لقد عملنا بشكل وثيق مع دائرة الصحة بأبوظبي منذ أن توافرت النتائج الأولية للتجارب السريرية لعقار سوتروفيماب من أجل تسريع وصوله إلى المرضى".