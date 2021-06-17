الخزانة الأمريكية: الاقتصاد فى طريقه للتعافى بعد جائحة كورونا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن بلادها "تسير على الطريق الصحيح" نحو التعافي القوي من جائحة كوفيد- 19، وحثت نواب البرلمان على اللجوء إلى معالجة المشكلات طويلة المدى التي تضر بالاقتصاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت يلين في شهادتها التي من المقرر أن تدلي بها أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء أنها جاءت إلى منصبها في يناير على أمل مساعدة الأمريكيين "في الوصول إلى الجانب الآخر من الأزمة".



وقالت: "بفضل هذا الكونجرس، وإقراره لخطة الإنقاذ الأمريكية، أعتقد أننا نسير في طريقنا نحو هذا الهدف" ، في إشارة إلى مشروع قانون الإغاثة من الجائحة الذي تم بموجبه تخصيص 1.9 تريليون دولار وتم تطبيقه في مارس.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

