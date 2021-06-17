الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والمطاعم والمقاهى وسط الإسكندرية (صور)

حملة مكبرة بحي وسط
حملة مكبرة بحي وسط الإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات، والمطاعم، والكافيهات، المقاهي، والمحلات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

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حملة مكبرة بحي وسط الإسكندرية

استهدفت الحملة شوارع «جامع إبراهيم، سعد زغلول، الميناء الشرقية، وصفية زغلول»، وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشآت المذكورة للتأكد من سلامة الأدوية؛ ومتابعة  الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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حملة مكبرة بحي وسط الإسكندرية

جاء ذلك بقيادة مدير إدارة إشغال الطريق، ومشاركة معاون رئيس حي وسط  للخدمات، ورئيس ومسؤول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، وإدارات المتابعة والأزمات ووالإيرادات، ومديريات الشئون الصحية والتموين والطب البيطري والقوي العاملة،  وجهاز حماية المستهلك، وشركة نهضة مصر.

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حملة مكبرة بحي وسط الإسكندرية

وأسفرت الحملة عن التفتيش على المطاعم ومحال تداول الأغذية بمعرفة مراقبة أغذية وسط، وتحرير 5 محاضر جنح صحية ( ٢ عدم توافر اشتراطات صحية، و ٣ محاضر عدم حمل شهادة صحية)، وسحب عينة أغذية للتحليل، كما تم  تحصيل مبلغ ١٢،٨٥٠ ألف جنيه لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لعدد ٣ منشآت، بالإضافة إلى ٢٥٠ جنيه لعدم ارتداء الكمامات.

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حملة مكبرة بحي وسط الإسكندرية

كما تم التفتيش على ٧ منشآت بمعرفة الأمن الصناعي وسط، وتحرير ٧ محاضر مخالفة لعدم تأمين المنشآت ضد إخطار الحريق والكهرباء، و ضبط ٦٠حالة إشغال متنوع، وتحرير محاضر الإشغالات اللازمة بمعرفة إدارة إشغال الطريق بحي وسط، والتفتيش على  ٤ منشآت بمعرفة إدارة الصحة المهنية بمديرية الشئون الصناعية، وتسجيل ٤ ملاحطات خاصة بعدم وجود طفايات للحريق وعدم وجود صناديق للإسعاف واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم التفتيش على عدد من المنشآت بمعرفة إدارة تموين وسط، مع تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية.

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حملة مكبرة بحي وسط الإسكندرية

وتم خلال الحملة التشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين علي المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامتهم.

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حملة مكبرة بحي وسط الإسكندرية
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