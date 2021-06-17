أبوالغيط والجرندى يبحثان مستجدات القضايا العربية الراهنة

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مستجدات القضايا العربية الراهنة، وأكدا أن الأمن المائي للسودان ومصر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والدعوة للعمل على التوصل، بصفة عاجلة، لاتفاق عادل حول سد النهضة يحفظ الحقوق المائية للدولتين العربيتين.



وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية، صدر مساء الأربعاء، أن الجرندي أكد دور الجامعة العربية في صياغة وتنفيذ خطة التحرك الإقليمي والدولي التي دعت إليها تونس لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، كما شدد على أن تونس، العضو العربي في مجلس الأمن، ستلعب دورها كاملا، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، للتحرك لدى مجلس الأمن ومراكز التأثير والقرار في المجتمع الدولي بهدف وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف طمس هوية القدس المحتلة وتقويض حل الدولتين.



من جانبه، توجه الأمين العام بالشكر لتونس على جهودها في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن لعامي 2020-2021.



ومثل اللقاء فرصة لمناقشة قضايا الأمن والسلم بكل من ليبيا واليمن وسوريا ولبنان وسبل تحقيق الاستقرار بهذه البلدان، وكذلك ضمان الأمن الصحي العربي في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

