الكويت تسجل 1557 إصابة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، مساء الأربعاء، تسجيل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 332 ألفًا و570 حالة، فيما سجلت ست حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1837 حالة وفاة.

وصرح السند - لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" - أنه تم تسجيل 1368 حالة شفاء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 314 ألفًا و218 حالة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 48ر94%.

وأفاد بأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 186 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 16 ألفًا و515 حالة.

ترتيب الدول من حيث عدد الإصابات بكورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا في الانتشار في العالم قبل عام ونصف، واقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنيين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.