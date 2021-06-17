تونس تسجل 2091 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 2091 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 374 ألفًا و312 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه جرى تسجيل 65 وفاة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفًا و721 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل شفاء 1483 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 17 ألفًا و775 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 459 حالة، إلى جانب 122 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ترتيب الدول من حيث عدد الإصابات بكورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا في الانتشار في العالم قبل عام ونصف، واقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنيين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.