الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حماقى يشعل حفل زفاف نجل مصطفى قمر فى حضور نجوم الفن (صور)

حفل زفاف نجل مصطفى
حفل زفاف نجل مصطفى قمر

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف "إياد" نجل" الفنان مصطفي قمر والعروس "سارة" بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأغنية والمشاهير.

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حفل زفاف نجل مصطفى قمر

وأقيم الحفل بحديقة احد الفنادق بالقاهرة الجديدة وقدم حماقي عدد كبير من أغانيه الرومانسية والمميزة التي اشعلت وصلات الرقص المتتالية بين عروسين ونجوم الأغنية  من تواجدوا لتهنئة مصطفى قمر.

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حفل زفاف نجل مصطفى قمر

حضر حماقي بكامل فرقته وقدم  أغاني "نفسي أبقى جنبه"، "قدام الناس"، "ما بلاش"، "أحلى حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني ليه"، "من البداية"، "يا ستار"، "كان وكان"، "واحدة واحدة"، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "يانسيم حبيبي نسم" التي أهداها للعروسين.

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حفل زفاف نجل مصطفى قمر

وتخلل فقرة حماقي بعض الأغنيات التي قدمها عدد من نجوم الأغنية مجاملة للعروسين منهم  إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري، حمادة هلال، محمد نور.. وغيرهم.

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حفل زفاف نجل مصطفى قمر

وكان ضمن الحضور هاني سلامة ، تومه ، محمد رجب، المنتج حمدي بدر  مدير أعمال حماقي وإدوارد ولقاء سويدان .. وغيرهم.

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حفل زفاف نجل مصطفى قمر

وكان قد شارك الفنان مصطفى قمر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فارس بلا جواز"، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال حلقات منفصلة متصلة، حول شاب يدعى "فارس"، يتعرض لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتي تجبره للبحث عن زوجة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج في كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، حيث أن المسلسل يشهد كثيرا من المطاردات الغرامية، والتي طالما برع فيها مصطفى قمر خلال الأعمال التي قدمها، خاصة الأعمال الرومانسية.

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حفل زفاف نجل مصطفى قمر

واحتفل الفنان مصطفى قمر مؤخرا بعيد ميلاد زوجته عبر حسابةبموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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حفل زفاف نجل مصطفى قمر

ونشر مصطفى قمر، مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا زوجتي الجميلة معك أحب كل شيء أنتِ تجعلين كل شيء جميلا أنتِ هدية ربي الحمد لله". 

حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
حفل زفاف نجل مصطفى قمر
مصطفى قمر فارس بلا جواز إيهاب توفيق ألبوم محمد حماقي محمد حماقى

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