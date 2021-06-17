الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لأول مرة.. محمد هنيدى يقدم برنامج تلفزيونى على شاشة «المحور»

محمد هنيدي
محمد هنيدي

تشهد قناة المحور تطورا كبيرا على كافة المستويات منذ انطلاقتها القوية في أعقاب انتقال ملكيتها وتحديث إدارتها والتي بدأت منذ أبريل الماضي بتغيير المحتوى الإعلامي داخل القناة محققة نجاحًا ملحوظًا في عرض البرامج والمسلسلات التي شهدتها القناة خاصة خلال شهر رمضان الماضي.

 

واستمرارا لنجاحها وقعت المحور من خلال وكيلها الإعلاني شركة "MwM" عقد مع النجم محمد هنيدي لتقديم برنامج على شاشتها وسيتم التصوير خلال الفترة المقبلة.

 

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى للنجم محمد هنيدي في تقديم برنامج تليفزيوني، ومن المتوقع أن ينال نسبة مشاهدة ضخمة؛ نظرا لشعبية هنيدي القوية في مصر والدول العربية.

من جهة أخرى، انتهى الفنان محمد هنيدي منذ أشهر قليلة من تصوير أخر مشاهد فيلمه الجديد "الأنس والنمس" في استديوهات شريف عرفة بالسادس من أكتوبر، ليدخل مخرج العمل شريف عرفة في إنهاء أعمال المونتاج الخاصة بالعمل السينمائي. 

وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف شرف،على رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وتجسد الفنانة منة شلبي دور "عفريتة" يقع في حبها هنيدي ويواجه الكثير من الصعوبات لكي يصل إليها ويحاول عمرو عبدالجليل أن يكون في مواجهة معه، وضد هذا الحب ويدخل في صراعات طوال الأحداث بشكل كوميدي مرعب، أما سليمان عيد فيظهر في دور "عفريت" يتحول إلى "حداية"، خلال الأحداث ويرغب بطل العمل بتلونه الدائم في إطار كوميدي بينه وبين هنيدي، كما يجسد شريف دسوقي دور والد هنيدي ولديه معمل، وعارفة عبدالرسول والدته في الفيلم، وذلك في إطار من الرعب الكوميدي. 

هنيدي محمد هنيدي برنامج قناة المحور

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