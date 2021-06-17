الكرملين : لا أسباب لاستبعاد أمريكا من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه لا توجد حتى الآن أسباب لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول "غير الصديقة" لروسيا.
وقال بيسكوف مساء الأربعاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: "كلا.. لا توجد أسباب لذلك إلى الآن".
وأضاف بيسكوف:"أن المباحثات بين الرئيسين بوتين وبايدن جرت كما كان يتوقعها الجانب الروسي إلى حد كبير"، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد من سيترأس الوفد الروسي للمباحثات بشأن الأمن الاستراتيجي بين البلدين.
وفي سياق متصل، ذكر بيان للرئاسة الروسية عقب قمة الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف، فلاديمير بوتين وجو بايدن، أن روسيا والولايات المتحدة الأميركية تسعيان من خلال الحوار إرساء الأساس لمستقبل الحد من التسلح وتخفيف المخاطر.
وأضاف البيان: "لتحقيق هذه الأهداف، ستطلق روسيا والولايات المتحدة قريبا حوارًا ثنائيا شاملًا حول الاستقرار الاستراتيجي، وسيكون حوارًا جوهريا وحيويا"، مشيرا إلى أنه من خلال هذا الحوار نهدف إلى إرساء الأساس للتدابير المستقبلية للحد من التسلح وتخفيف المخاطر.
وكانت أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن تتألف من ثلاثة أجزاء هي: اجتماع ضيق، واجتماعان موسعان، تتخللهما استراحة.
ورافق الرئيس الروسي خلال قمته مع نظيره الأمريكي مساعده يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، كما سيضم الوفد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، ونائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، ونائب مدير الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف.