الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين : لا أسباب لاستبعاد أمريكا من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه لا توجد حتى الآن أسباب لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول "غير الصديقة" لروسيا.


وقال بيسكوف  مساء الأربعاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: "كلا.. لا توجد أسباب لذلك إلى الآن".
وأضاف بيسكوف:"أن المباحثات بين الرئيسين بوتين وبايدن جرت كما كان يتوقعها الجانب الروسي إلى حد كبير"، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد من سيترأس الوفد الروسي للمباحثات بشأن الأمن الاستراتيجي بين البلدين.


وفي سياق متصل، ذكر بيان للرئاسة الروسية عقب قمة الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف، فلاديمير بوتين وجو بايدن، أن روسيا والولايات المتحدة الأميركية تسعيان من خلال الحوار إرساء الأساس لمستقبل الحد من التسلح وتخفيف المخاطر.


وأضاف البيان: "لتحقيق هذه الأهداف، ستطلق روسيا والولايات المتحدة قريبا حوارًا ثنائيا شاملًا حول الاستقرار الاستراتيجي، وسيكون حوارًا جوهريا وحيويا"، مشيرا إلى أنه من خلال هذا الحوار نهدف إلى إرساء الأساس للتدابير المستقبلية للحد من التسلح وتخفيف المخاطر.

 

وكانت أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن تتألف من ثلاثة أجزاء هي: اجتماع ضيق، واجتماعان موسعان، تتخللهما استراحة.

 

ورافق الرئيس الروسي خلال قمته مع نظيره الأمريكي مساعده يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، كما سيضم الوفد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، ونائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، ونائب مدير الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف.

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