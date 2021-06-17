الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية تونس والجزائر يبحثان تطورات المنطقة العربية

عثمان الجرندي وصبري
عثمان الجرندي وصبري بوقادوم

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم تطورات المنطقة العربية وأهم القضايا الإقليمية الراهنة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية صدر ، مساء الأربعاء، أن الوزيرين شددا على أهمية تعزيز أواصر العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السياسية لكافة القضايا في المنطقة بما يحفظ مقومات الأمن القومي العربي وكذلك دعم ومؤازرة الأشقاء الليبيين في مسيرتهم نحو الاستقرار السياسي والأمني.


كما تناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الاستراتيجية وسبل توطيدها بما يخدم طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما الكبير للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية، وحرصهما المشترك على توسيع قاعدة التعاون وتعزيز سنة التشاور في مختلف المسائل التي تهم مصالح الدولتين الشقيقتين.


ومثل اللقاء فرصة للاطلاع على استعدادت الجزائر لاحتضان اجتماع القمة العربية المقبلة.

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