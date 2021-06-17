مشاركة وحزن واهتمام.. أنواع الأحضان بين الرجل والمرأة ومعانيها

يعبر الرجل للمرأة عن حبه لها بأشكال عديدة سواء عن طريق الاهتمام بها أو تقديم الهدايا، ولكن أبرز ما يعبر عن حب الرجل للمرأة هو "الحضن" فهو له دلالات كبيرة ومعانى كثيرة عن مدى الحب الموجود بين الشريكين فلغة الجسد أهم ما يكون بين الشريكين لتوصيل حبهما وإحساسهما لبعضهم البعض.

تتحدث خبيرة العلاقات الأسرية منة فتحي لـ"الدستور" عن المعانى المختلفة للأحضان بين الرجل والمرأة ودلالة كل منها.

الحضن السريع:

حضن لمدة ثواني معدودة فهو يعبر عن الاهتمام والرغبة في لمس الرجل لشريكته حتى ولو لثواني معدودة.

الحضن الطويل:

هناك نوع من الأحضان تشعر المرأة أنه لن ينتهي، هذا النوع من الأحضان يعبر عن الاحتياج الشديد للآخر وأن الشريكين لا يريدان الابتعاد أبدا عن بعضهما.

الحضن الذي يرفع فيه الرجل المرأة عن الأرض:

في هذا النوع من الأحضان، يقوم الرجل بحمل المرأة عن الأرض في تعبير منه عن مدى سعادته لرؤيتها واشتياقه إليها.

الحضن يلف الرجل بالمرأة:

يشبه هذا النوع من الأحضان النوع السابق ولكن الاختلاف هو أن الرجل حينها يريد أن يرسم الابتسامة على وجه شريكته عن طريق الالتفاف بها فهذا الحضن يحدث إذا كان الشريكين يشعرون براحة كبيرة معا ويعشقان بعضهما البعض.

الحضن القوي:

يختلف معني الحضن القوي من موقف إلى آخر ولكنه في أغلب الأوقات يعبر عن حاجة الشخص للطرف الآخر وكأنه يقول كلمة حب في آذن الآخر، أو يطمئنه أنه موجود بجانبه ويسانده.

الحضن من الخلف:

هذا الحضن يختلف معناه من الرجل للمرأة، فعندما تكون المرأة منشغلة بفعل شيء ويقوم الرجل بحضنها من الخلف، فهو يبحث عن اهتمامها ويشاركها اهتماماتها حتى وإن كانت بوقوفه بجانبها فقط أما إذا عانقت المرأة الرجل من الخلف، فهذا يعبر عن حزنها أو حالتها المزاجية السيئة والتي تلجأ فيها إلى حبيبها لترتاح على عاتقيه وكأنها تقول له أحتاج لك.

الحضن من الجنب:

يعتبر الحضن من الجنب بأنه مثل مسك اليدين، حيث يتمشيان معا في أي مكان واحد ذراعهما حول الآخر فهو للحفاظ على التواصل الجسدي بينكما دون أن يعيق استمتاع الشريكين بالخروج سويا.

الحضن مع الطبطبة على الرأس أو الظهر:

يعتبر هذا النوع من أحن الأحضان بين الرجل والمرأة حيث تكون الطبطبة على الرأس أو الظهر مثل المصالحة ومحاولة إشعار الآخر بالاحتواء.

الحضن مع النظر في العينين بعمق:

عندما ينظرالرجل برومانسية في عيون شريكته أثناء الحضن، ويقو لها كلمة أحبك واضحة وصريحة، هو من أكثر أنواع الأحضان رومانسية حيث يعبر عن مشاعر الحب الصادقة من الطرفين.