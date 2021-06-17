«الإحصاء»: 18.8% تراجعًا فى واردات المصريين من اللحوم المجمدة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات المصريين من اللحوم المجمدة إلى حدود 232.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 286.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 54 مليون دولار بنسبة 18.8% خلال عام.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، أن واردات أكباد صالحة للأكل سجلت تراجعًا لـ 56.1 مليون دولار خلال الربع الأول 2021 مقابل 109.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بنسبة 48.6% خلال عام، كما بلغت واردات مصر من حيوانات حية من فصيلة الأبقار بقيمة 27.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2021 مقابل 6 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 21.7 مليون دولار خلال 360.4%.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من تونة محضرة بلغت 52.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 80.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5%، حيث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 2.2%، حيث بلغت 6.10 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

