الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رفع كفاءة شبكات الإنترنت خلال عامين بتكلفة استثمارية 30 مليار جنيه

الإنترنت
الإنترنت

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5%، مقابل مستهدف 2.6% متوقع عام 2021-2022، وزيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليار دولار مقابل المستهدف لعام الخطة 2021-2022 وقدره 3.5 مليار دولار، وكذلك زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبتها الحالية التى لا تتجاوز 2.5%.
 

أشارت الوزارة وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى أنه رغم حداثة قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا أنه استطاع تحقيق إنجازات طيبة فى غضون أعوام قليلة، من بينها رفع كفاءة شبكات الانترنت خلال عامى 2018-2019 و2019-2020 بتكلفة إستثمارية 30 مليار جنيه، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تربو على 2 مليار جنيه، وإنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، لتكون أول جامعة متخصصة فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بتكلفة 8 مليار جنيه، ومن المتوقع بدء الدراسة فى سبتمبر 2027، بالإضافة إلى توقيع إتفاقيات مع جامعات أجنبية متخصصة.

أضافت الوزارة، أن انجازات القطاع شملت أيضًا الإنتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية من إجمالى 32.5 ألف مبنى مستهدف ربطهم جميعًا خلال عامين، باستثمارات تناهز 6 مليار جنيه،تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة فى تخصصات تكنولوجية تشهد طلبًا متسارعًا عليها فى سوق العمل، مثل علوم البيانات والتسويق الرقمى، تطوير المنصات، فى إطار مبادرة وظيفتك التى توفر تدريبًا تقنيًا متخصصًا للأفراد، وتدريبًا احترافيًا للخريجين من معهدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التعاون مع كلية الحاسب والتكنولوجيا المقدمة فى فرنسا لتدريب ألف متخصص ومدرب فى علوم الذكاء الاصطناعى لتولى بعد ذلك تدريب آلاف المتدربين فى عدد من التخصصات التكنولوجية.

التخطيط مشروعات قطاع الاتصالات صادرات الإنترنت

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