«القومي للمرأة» يختتم فعاليات التدريب التفاعلي لمديرات النيابة الإدارية

اختتمت اليوم فعاليات التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وهيئة النيابة الإدارية بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، القاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ،الدكتور شريف صلاح استشاري التدريب والتطوير، المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف وذلك بمشاركة مجموعة من مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية.

قدم المستشار عصام المنشاوي خالص الشكر والتقدير إلى كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والمستشار سناء خليل عضو المجلس ومقرر اللجنة التشريعية والقاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل على نجاح وتنظيم التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدا على ان التدريب حقق الاستفادة ويعد دافع قوي لنقل الخبرات لمديرات النيابة الإدارية متمنيا لهن المزيد من التقدم والنجاح والتوفيق.

أعرب المستشار سناء خليل عن اعتزازه وفخره بحضوره هذا اللقاء بين مجموعة متميزة من مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية وما تحقق من نجاحات واستفادة من التدريب، مثمنا دور المستشار عصام المنشاوي العظيم في زيادة عدد مديريات النيابة الإدارية.

وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير للاهتمام والحضور لمديرات هيئة النيابة الإدارية من جميع المحافظات، مشيرة إلى أن مثل هذه الدورات فرصة عظيمة للعصف الذهني وتبادل الخبرات بين مديرات النيابة الإدارية كما نقلت تحيات المستشار عمر مروان وزير العدل، ومتمنية لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.

أكد المستشار هاني جورجي أن مصر حققت إشادات دولية واسعة في ملف حقوق المرأة، مشيرا إلى إشادة المجتمع الدولي لمصر فى مكافحة العنف ضد المرأة بصفة عامة وملف ختان الإناث بصفة خاصة، كما تناول البعد الدولي وأهم المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة.

أشار المستشار هاني جورجي إلى أن ممارسات العنف ضد المرأة القائم على أساس النوع الاجتماعي من أكثر الممارسات انتهاكا لحقوق الإنسان حول العالم ويؤثر بالسلب على حياة المرأة بشكل عام ويحول دون مشاركة النساء بشكل كامل فى المجتمع بالإضافة الى تسبب العنف بتكاليف باهظة من الرعاية الصحية والنفقات القانونية الزائدة إلى الخسائر فى الإنتاجية مما يؤثر على الميزانيات الوطنية والتنمية بشكل عام.

قدم الدكتور شريف صلاح الدين عرض توضيحي تناول فيه رسائل في فن القيادة واتخاذ القرارات.

أعرب المستشار أحمد النجار عن بالغ سعادته بتواجده وسط نخبة من مديريات النيابة الإدارية، وأوضح من خلال عرض تقديمي تعريف الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة، كما أشار إلى المادة الحادية عشر من الدستور والتي تعد إلزام دستوري بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية بالإضافة الى ضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، بالإضافة إلى حماية المرأة ضد كل أشكال العنف كما تناول مادة تجريم حرمان المرأة من الميراث، حماية ضحايا جرائم العنف ضد المرأة.

وفى ختام اليوم التدريبي منح المستشار عصام المنشاوي، والمستشار سناء خليل، والقاضية أمل عمار مديريات النيابة الإدارية شهادات اجتياز التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة.

التدريب التفاعلي لمديرات النيابة

التدريب التفاعلي لمديرات النيابة

التدريب التفاعلي لمديرات النيابة

التدريب التفاعلي لمديرات النيابة

التدريب التفاعلي لمديرات النيابة

التدريب التفاعلي لمديرات النيابة

التدريب التفاعلي لمديرات النيابة

التدريب التفاعلي لمديرات النيابة

التدريب التفاعلي لمديرات النيابة

التدريب التفاعلي لمديرات النيابة

التدريب التفاعلي لمديرات النيابة