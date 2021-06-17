غدا.. قرعة تسكين الناشرين بصالات معرض القاهرة الدولي للكتاب

تجرى الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، غدا قرعة تسكين الناشرين بأجنحتهم في صالات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥٢ والمقرر انعقادها، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الموعد الذي أعلنته اللجنة رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها.

يرأس الجلسة المستشار محمود عابدين المستشار القانوني للهيئة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المنارة الدخول باب ٢ بعد مسجد المشير، وسوف يتم تسكين جميع قاعات المعرض الأربعة وستبدأ بتسكين الناشرين العرب ثم قاعة الأطفال ويليها قاعة ٤ ثم صالتي ١ و٢.

وتأتى توجيهات وزيرة الثقافة حرصا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر والعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والاطلاع.

ومن المقرر أن تطلق وزارة الثقافة متمثلة في هيئة الكتاب يوم الثلاثاء المقبل، المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، والتي تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أونلاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، مؤكدة أنها انطلاقة حقيقية على طريق تطوير الخدمة الثقافية واستراتيجية الدولة بالتحول إلى مصر الرقمية.

وكانت وزيرة الثقافة قد وجهت بتخصيص غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أونلاين" على المنصة وعلى تطبيق الواتساب، وشددت على ضرورة التيسير على رواد المعرض هذا العام، واعتبارها دورة استثنائية.