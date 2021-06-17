الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ميادة عابدين: «بنت المتحرش» يناقش معاناة خمس بنات لآباء متحرشين

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار بيوند للنشر والتوزيع كتاب "بنت المتحرش" للكاتبة ميادة عابدين، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل".

تقول ميادة عابدين عن الكتاب: يدور الكتاب عن 5 فتيات من أعمار مختلفة يكتشفن أنهن بنات لآباء متحرشين، وما يلي ذلك من صدمات لهن، وكيف يتحولن إلى متهمات بجريمة لم يرتكبنها.

وتضيف عابدين في تصريح لـ"الدستور": حاولت رصد ما يطرأ من تغيرات في علاقة البنات بآبائهن، وما يتبعه ذلك من توتر وأزمات نفسية، كما ناقشت ما تعانيه البنات في المجتمع ونظرته لهن، وهو الامر الذي يزيد ازماتهن حدة.

وتكمل: عمدت إلى تقديم نماذج مختلفة من ردود الفعل للفتيات الخمس، فلكل واحدة منهن طريقة مختلفة في تعاطيها مع أزمتها المزدوجة داخل المنزل، وخارجه في مواجهة المجتمع.

وتشير إلى أن الفتيات اللواتي ناقش الكتاب أزماتهن، كن ضحايا لآباء متحرشين فقط، لكنهن عانين أيضا من التحرش في مواقف وظروف مختلفة.

ومن أجواء المجموعة نقرأ "عاوزه أقولك إني كرهت اليوم اللي اتولدت فيه بسببك، أنا مش عاوزه أعيش في الدنيا تاني وإنت أبويا لو كنت أقدر امحيك من حياتي ما كنتش ترددت لحظة بس اللي أقدر أعمله إني أمحي نفسي من الدنيا كلها مش هقدر أعيش فيها تاني وأنا بنتك، إنت ما عرفتش تكون سندي في الدنيا، كنت قاسي لدرجة إنك ما قدرتش تكون أمين عليا، لو وصلت لك الرسالة دي بص في عيوني كويس وإنت بتقراها عشان أقولك إنت ما تنفعش تكون أب، وإنت اللي قتلتني، التجربة كانت قاسية قوي عليا وأنا أضعف من إني أقاومها، جزء من رسالة انتحار هند. هذه الرسالة وجدت بداخل شنطة هند المدرسية".

أما عن ميادة عابدين فهي كاتبة مصرية تخرجت في كلية دار العلوم، لها العديد من الكتب منها "كتاب المفاجيع"، "طلق مراتك تحبها أكتر"، "يستاهلوا الدبح".

عملت عابدين كصحفية في مجال الاقتصاد في عام 2 007حتى عام 2010، وتعمل معدة برامج منذ 2010 وحتى الآن.

ترأست عابدين تحرير برنامج إنت الراجل على قناة المحور 2021، وكتبت سلسلة مقالات تحت عنوان "على بلاطة" و"هانجيب سيريتكم" في جريدة الوطن المصرية وعدة مقالات اخري في عديد من المواقع.

دار بيوند بنت المتحرش ميادة عابدين معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 أزمة التحرش

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