استمرار انتهاكات الاحتلال.. سقوط شهيدة وجرحي وقصف مواقع بقطاع غزة

ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، مستمرين في عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، ما أسفر عن استشهاد مواطنة فلسطينية قرب مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس برصاص الاحتلال، واعتقل آخرون، وقصفت طائرات الاحتلال موقعا في غزة، وسلم الاحتلال 7 اخطارات بالهدم، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين واقتحموا الأقصى.

تفاصيل استشهاد مواطنة فلسطينية برصاص الاحتلال

استشهدت مواطنة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على المحاضرة في الصحة النفسية بكلية جامعة الاستقلال مي خالد يوسف عفانة من بلدة أبو ديس شمال شرق القدس، كانت تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزما، وسلكت بالخطأ شارعا "عسكريا" شرع الاحتلال بشقه منذ أسبوع، ما أدى إلى استشهادها، علما أنها متزوجة وأم لطفلة.

وفي جنوب نابلس، أصيب فتى بجروح وصفت بالخطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن طواقم الجمعية نقلت فتى لأحد مستشفيات نابلس عقب إصابته بالرصاص الحي بالرأس، مشيرا إلى أن إصابته خطيرة.

وفي جنين، أصيب شابا من قرية الجلمة برصاص الاحتلال في يده أثناء تواجده قرب فتحة الجدار، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.

وفي رام الله، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن عدة دوريات عسكرية إسرائيلية داهمت القرية وأطلقت وابلاً من الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين.

اقتحام الأقصى والمنطقة الأثرية في سبسطية واعتداء بالشيخ جراح

فيما اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 56 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

كما اقتحم مئات المستوطنين، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.

الاحتلال يقصف مواقع في قطاع غزة

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقعا في محافظة خان يونس جنوب القطاع، وآخر جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين موقعا في منطقة معن جنوب المحافظة، ما أدى إلى أضرار مادية بداخله، وقصفت بصاروخ واحد على الاقل موقعا آخر جنوب مدينة غزة، دون وقوع إصابات .

كما توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، في أراضي المواطنين الزراعية شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.