«رجال الأعمال»: مهتمون بترويج الفرص الاستثمارية المصرية بجميع دول العالم

أكد محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية مهتمة بترويج الفرص الاستثمارية المصرية في جميع دول العالم بجانب الحكومة من خلال عقد الندوات والاجتماعات باستمرار.

وأضاف يوسف، أن الجمعية تقرر خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات دولية مع عدد كبير من الدول العربية والخليجية بالإضافة إلى دول شرق آسيا بهدف ترويج فرص الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية لمصر، وزيادة التبادل التجاري فضلا عن رفع معدل الصادرات بحسب خطة الدولة.

وثمن المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، الجهود التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ7 سنوات الماضية من خلال تدشين المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والمدن الجديدة فضلا عن إطلاق عدد كبير من المبادرات في مختلف القطاعات مثل الصحة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن إبراز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.

وفي سياق منفصل محمد يوسف شدد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، على أهمية الرسالة الإعلامية في إظهار الدور الحقيقي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتحسين الصورة الذهنية عن رجل الأعمال لدا المواطن العادي وموظفي الدولة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص في تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 76٪ من توظيف العمالة، و70٪ من الناتج المحلي وأكبر ممول للموازنة العامة للدولة وبالتالي يعد الشريك الرئيسي والأكبر للدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العقبات التي تواجه التجارة عبر الحدود بالموانئ والمنافذ الجمركية أكبر التحديات التي يواجهها رجال الأعمال والاستثمار بمصر، بالإضافة للبيروقراطية الإدارية ولا سيما التي تواجه المستثمرين مثل التراخيص الصناعية وتخصيص الأرضي الصناعية.