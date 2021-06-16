الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب كمية من بذور الماريجوانا

الضبطية
الضبطية

تمكنت رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف عبدالنبى مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم الخطوط التركية القادمة من إسطنبول اشتبه عمرو نادى مأمور اللجنة الجمركية في راكبة برازيلية الجنسية قادمة من برشلونة ترانزيت - إسطنبول - شرم الشيخ نظرا لارتباكها.

وتم تمرير أمتعتها الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة هاني نادى مأمور الفحص تحت إشراف أحمد حمدى مدير إدارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل الحقائب.

وبالعرض على أحمد النجار مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمد أحمد الخولي وعبد المحيد مصطفى رئيس قسم تفتيش الركاب بحضور أحمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش الأمتعة الشخصية للراكبة فتبين وجود 6.2 كجم من بذور الماريجوانا مخبأة في أكياس بين طيات الملابس.

وقام بتحريز المضبوطات لجنة من محمد حنفي وأحمد محمد عادل مدير إدارة الامن وربيع أحمد.

قرر محمد يوسف مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2021 بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

 يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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