خلع ملابسها على السلم.. سقوط سائق توك توك تحرش بطفلة في أوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الأربعاء، القبض على سائق توك توك تحرش بطفلة (8 سنوات) بسلم أحد العقارات.

تلقى اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة أوسيم بإبلاغ الأهالي بضبط سائق تحرش بطفلة، وانتقل الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، إلى مكان الحادث.

أكدت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن الطفلة المجني عليها ذات الـ8 سنوات، استغاثت بوالدتها «ربة منزل»، بسبب قيام شخص بملاحقتها على السلم، وخلع ملابسها وتحرش بها، قبل أن يتم القبض على المتهم بمساعدة الأهالي، وتبين أنه سائق توك توك ويبلغ من العمر 19 عاما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق معه.

طلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة، وقررت استدعاء الطفلة واسرتها لسماع اقوالهم، إضافة لعدد من شهود العيان من الاهالي.

عقوبة هتك العرض

المادة 268 من قانون العقوبات جرمت هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة، وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 لـ 15 سنة، وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، لافتًا إلى أن الشروع في هتك العرض له نفس عقوبة ارتكاب الفعل.

ولا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالتحرش، بينما يندرج تحت جريمة الفعل الفاضح، وفقًا للمادتين 269، و269 مكرر، وعقوبته الحبس 3 سنوات، وجريمتي هتك العرض والفعل الفاضح لا يقترنا معًا، وفي حالة ارتكاب الجاني للجريمتين يعاقب بالأشد جسامة فيهما وهي هتك العرض.