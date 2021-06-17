الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«خدعة المسكينة».. «نصابة المنشية» تنهب أموال مواطنين في الشرقية بـ«التقسيط»

نصابة المنشية
نصابة المنشية

قصة نصب بسيناريو جديج، من قِبل فتاة في مقتبل العمل الشهيرة بـ"نصابة المنشية" بمركز منيا القمح، محافظة الشرقية بمساعدة شركائها حيث صدر ضدها أكثر من 40 حكما في قضايا نصب وسرقة وإيصالات أمانة، بعد أن استولت من المواطنين على ملايين الجنيهات بزعم وجود صفقة موبايلات وأجهزة كهربائية بالتقسيط، ليظهر بعد ذلك أن الأمر خدعة، وتم تحرير العديد من المحاضر ضدها.


تعود تفاصيل الواقعة حيث قامت هانم سعيد شعبان الشهيرة  بهاله "أم جودي" بأخذ من التجار الأجهزة بالتقسيط للحصول على أرباح، من خلال سداد المبالغ على عدة شهور، كانت ملتزمة في البداية بالدفع حتى اكتشفوا هروبها بعد استيلائها على مبالغ كبيرة.

وتلقت مديرية أمن الشرقية عدة بلاغات من ضحايا مختلفين وصدر أحكام ضد المتهمة،  في قضايا تحمل رقم 7483/2019، 7870/2019، 8031/2019، 7673/2019، 7805/2019.
 

وقالت هبة الخشن، إحدى الضحايا، إنها تعمل في مجال الأجهزة الكهربائيه والأدوات المنزلية والموبايلات والملابس والمفروشات بالكاش والتقسيط، مشيرة إلى أن القصة بدأت أثناء تدريب زوجها على السواقة في أحد مدارس تعليم القيادة، وكانت تخص أحد أقارب المتهمة، وتعمل سكرتيرة هناك.

ولفتت إلى أنه مع الكلام عرفت المتهمة أنهم يعملون في مجال الأدوات الكهربائية، وطلبت شغل لأنها على مشاكل مع قريبها، مشيرة إلى أنه زوجها طلب منها أن تساعدها (المتهمة) لأنها مسكينة، ووافقت أن تعمل بالمحل وتساعدها.

وتابعت:"وطلبت مني أن تأخذ بضاعه تسوقها وتبيع لأقاربها وجيرانها وتطلع لها هامش ربح وتدفع لي بالتقسيط الحقيقه بدأت واديتها ملابس وكانت في البداية ملتزمة في الدفع والمواعيد بدرجة إن أمنتها علي بيتي ووثقت فيها ها لمدة ثلاث سنوات وكانت ملتزمة بالدفع حتي فاجئتني".

وواصلت:"تحججتت بعد ذالك أن زوجها مريض بحجة التأخر في دفع الأقساط، وأخذت كمية كبيرة من الأجهزة وكان تمضي إيصالات أمانة، ووالدتها أيضًا اخذت جهاز لبناتها بآلاف الجنيهات ومضت أيضا وبعد شهرين أثناء انشغالي بعملي اكتشفت أنها سرقت 150جرام من الذهب،
وأبلغت الشرطة، وبالسؤال عن من يتردد على الشقة، كان الرد بأن أهلي فقط  وهي فقط بحكم الصداقة، وتم توجيه التهمة، واتفاجئت إنها هربت من البلد".

وأكملت:"وحاولنا الوصول إليها اكتشفنا أنها مقيمة بشقة في منطقة راقية بمدينة الزقازيق ومتزوجة عرفي علي زوجها".

كما نصبت المتهمة على سيدة أخري وتدعى "أم نسمة"، تعمل في بيع الهواتف المحمولة، في مبلغ يقدر بحوالي 50 ألف جنيه، وحررت ضدها محضر أيضًا.

 

نصابة المنشية
نصابة المنشية

نصابة المنشية
نصابة المنشية
النصب علي تجار بالشرقية بحجة التربح
النصب علي تجار بالشرقية بحجة التربح

النصب علي تجار بالشرقية بحجة التربح
النصب علي تجار بالشرقية بحجة التربح

النصب علي تجار بالشرقية بحجة التربح
النصب علي تجار بالشرقية بحجة التربح

النصب علي تجار بالشرقية بحجة التربح
النصب علي تجار بالشرقية بحجة التربح
استيلاء مديرية أمن الشرقية تحرير محاضر قضايا نصب نصابة المنشية

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