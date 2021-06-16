الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 146.3% زيادة فى صادرات مصر للهند خلال عام 2020-2021

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للهند تضاعفت إلى 176.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 71.6 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 104.7 مليون دولار خلال عام، بنسبة ارتفاع 146.3%.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن الوقود يأتي في المرتبة الأولى بين صادرات مصر للهند بقيمة 116.7 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 24.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 92.3 مليون دولار بنسبة 378.6%، يليها فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 17.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 5.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 11.6 مليون دولار خلال عام.
وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من القطن للهند بلغت 14.5 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 11.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 3.3 مليون دولار خلال عام، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 13.7 مليون دولار مقابل 1.4 مليون دولار، وملح كبريت بقيمة 5.4 مليون دولار مقابل 5.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2٪.
   
ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة  43.5٪ حيـث بلغت 3.41  مليار دولار خـلال شهــر مارس  2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. 

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع  قيمـة الواردات بنسبة  2.2 ٪ حيث  بلغت  6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس  2021  مقابل  5.97 مليار دولار   لنفس الشهر من العام السابق
 

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