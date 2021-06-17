الأولى على «إعدادية السويس»: «نفسي أطلع دكتورة» (فيديو)

مكالمة من صديقة حملت البشرى للطالبة آية رمضان، بحصولها على الدرجات النهائية بجميع مواد الشهادة الإعدادية، لتصبح صاحبة المركز الأول على مستوى محافظة السويس.

التقت “الدستور”، بالطالبة في بث مباشر من منزلها بمنطقة الملاحة بحي السويس، نقل فرحة الطالبة ووالدتها وشقيقها الأصغر، وسط مباركات من الجيران والأصدقاء، التي انهالت منذ انتشار الخبر.

تقول آية رمضان حسن، الحاصلة على إجمالي درجات ٢٨٠ درجة من ٢٨٠، إنها ستلتحق بإحدى المدارس الثانوية وستواصل الاجتهاد لتحصل على مجموع يؤهلها للالتحاق بكلية الطب: "من زمان نفسي أطلع دكتورة".

وأضافت آية خلال البث المباشر أنها حصلت على المركز الأول على مستوى المدرسة أكثر من مرة، لكن تلك هي الأولى التي تحصل فيها على هذا المركز على مستوى المحافظة.

وأشارت آية إلى أن والدها ووالدتها واشقاءها يشجعونها على مداومة الاستذكار والتفوق، وتوفير المناخ المناسب لذلك.

وأوضحت والدة الطالبة ، أن ابنتها آية بمدرسة نبوية موسى الحكومية، وأنها استغلت وقت الفراغ الذي ظهر بعد تقليص عدد أيام الدراسة النظامية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، في أن نظمت وقتها من خلال جدول للمذاكرة، وتخصيص يوم لكل مادة، بخلاف حضور الدروس الخصوصية بجميع المواد.

وكان محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر ، قد اعتمد صباح اليوم الأربعاء نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية، بنسبة نجاح بلغت ٨٦.٩ %، من اصل ١٢٦١٠ طالب وطالبة ، أدوا الامتحان داخل ٨٧ لجنة، مطلع يونيو الجاري.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس محمود الفولي أنه تابع عملية تصحيح أوراق الإجابة بشكل يومي طوال أيام التصحيح ، بالإضافة إلى متابعة لجان الامتحانات يوميا للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بشكل صحيح.

الأولى على السويس

الأولى على السويس

الأولى على السويس مع والدتها وشقيقها