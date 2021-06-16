محافظ بنى سويف يوجه بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.



وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف "برئاسة اللواء وليد البيلي" بالعديد من الجهود ضمن تقريرها اليومي والذي تضمن الإشارة إلى متابعة تطوير الميادين ورفع كفاءة شوارع المدينة حيث تم رفع المخلفات والأتربة من جسر إسلام وصفية زغلول وطريق مستشفى الصدر وشارع العمدة وشارع المعاون وشارع المدرسة وشارع الأتوبيس القديم والجمهورية والطب البيطري والمدخل البحري وكورنيش النيل وشارع شافعي وطريق الفيوم القديم وشارع الروضة، كما قامت إدارة الحدائق بقص وتهذيب الأشجار بالمدخل البحري للمدينة.

في حين تقوم الوحدات القروية برفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية بياض العرب بأعمال التجميل والنظافة لميدان النصر الحمرايا، كما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية برفع 15 طنا من المخلفات القمامة بقريتي الدوية والزرابي ومحيط نادي النيابة الإدارية وكوبري الزرابي وصيانة ٣٠كشافا بقرية بني هارون وعزبة حسن أفندي وطريق تزمنت/ محيي الدين.

وفى سياق منفصل؛ تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.