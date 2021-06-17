التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

انطلقت مساء الأربعاء، فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22 بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ورئيس المهرجان الناقد عصام زكريا والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة



كما حضر المهرجان عدد من صناع السينما والفنانين وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، منهم صبري فواز، والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج مجدي أحمد علي، والمخرجة هالة خليل والسيناريست تامر حبيب.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة



وشهد حضور افتتاح المهرجان الذي أقيم على شاطئ البحر لأول مرة، العديد من الشخصيات السينمائية والفنية داخل مصر والوطن العربى وجماهير محافظة الإسماعيلية، حيث التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة جميع المشاركين بالمهرجان.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

وفي كلمتها، تقدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بالشكر للقيادة السياسية وكل من ساهم فى خروج الدورة ٢٢من عمر المهرجان للنور، وأثنت "عبدالدايم" على إدارة المهرجان التي نجحت خلال فترة قصيرة من صدور قرار عودة النشاط على إنجاز المهمة وإقامة الفعاليات.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

وقالت إن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يعلن أن الأفلام القصيرة رحلة لكشف الحقائق وطرح القضايا للتغلب عليها، مشيرة إلى فخر مصر بأن تكون روسيا ضيف شرف لإقامة المهرجان.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

وأضافت وزيرة الثقافة أنه من خلال هذه الدورة يترسخ الإيمان بالدور الذي تلعبه القوى الناعمة في دعم رسالة مصر على مدار التاريخ باعتبارها معبر للمحبة وجسر للتواصل بين شعوب العالم.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة



وتحدث الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان، عن التحديات والصعوبات التي واجهت إقامة الدورة الحالية بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك كان هناك دعم كبير وأصرار من وزيرة الثقافة على إقامة المهرجان الذي يُعد من أهم واقدم المهرجانات السينمائية التي تهتم بالسينما التسجيلية.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة



وأكد أن مهرجان الإسماعيلية في هذه الدورة سيشهد عدد من الفعاليات المميزة التي تليق بكل من يهتم بخروجه بصورة مشرفة.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة



بدوره، أشار محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما إلى أن هذه الدورة شهدت العديد من الصعوبات التي كشفت عن ضرورة وجود إدارة تقدم فن حقيقي بهدف محاربة الإرهاب بالفن وهذا ما أكده اهتمام وزارة الثقافة على إقامة هذه الدورة في تحدي لكل الصعوبات.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة



وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي ابنه مدينة الإسماعيليةن حيث تسلمت التكريم ابنتها أميرة مختار التي تقدمت بالشكر لإدارة المهرجان، مؤكدة أن روح الفنانة رجاء الجداوي سعيدة بهذا التكريم.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

وشهد حفل الافتتاح أغنية "أرض الحرية" للفنان عماد كمال، كما تم عرض فيلم الافتتاح الفيلم السويسري "فرح"إخراج: جوليا بانتر، والتي اعتذرت عن الحضور بسبب ظروف وباء كورونا.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

والفيلم وثائقي طويل تدور أحداثه في "80 دقيقة"، حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة