الانتهاء من صرف الدعم النقدي «كرامة» لمليون و260 ألف مستفيد

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، من صرف الدعم النقدي "كرامة" عن شهر يونيو، لما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد.

وأكدت الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف الدعم النقدي كرامة، والتى لم تتلقى شكاوي حول عملية الصرف، موضحة أن غرفة العمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، حيث اعتمدت الوزارة خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أضافت أن الوزارة تتيح منظومة شكاوى إلكترونيًا بشأن الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة، ويجري متابعتها وتجويدها، إلى جانب التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لتسجيل الحالات التي تتواصل مع القنوات الإعلامية للرد عليها ، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي، لمساعدة المواطنين فى تسجيل بياناتهم أو الاستعلام عن خدمات الوزارة لتقليل التعامل بين الموظف والمواطن.

وأكدت وزيرة التضامن أن الموازنة الجديدة للوزارة ستتضمن زيادة عدد فئات الأولى بالرعاية ببرنامج تكافل وكرامة، أي عدد أكبر من المسنين مثلًا وطلاب الجامعات، والميزانية حوالي 19 مليار جنيه، وعدد المستفيدين يقرب من 4 مليون أسرة، 14.3 مليون فرد، أي ما يقرب من 50% من الفقراء طبقًا لخريطة الدخل والإنفاق.

وأعلنت تفعيل الموقع الإلكتروني للوزارة لاستعلام المواطنين عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة بالرقم القومي، فى خطوة تستهدف التيسير على المواطنين للاستعلام عن أسمائهم أو مساعدتهم في تقديم شكاوى إلكترونية من خلال https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/advert-details.aspx?AdID=50.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أن هناك عدة خطوات للاستعلام عن أسماء المقبولين فى تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 أو على البريد الالكترونى لاستقبال والرد علي الشكاوي.