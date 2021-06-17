تفاصيل التحريات فى اتهام فرد أمن مستشفى بالتحرش بفتاة أجنبية

تستكمل «الدستور» نشر تفاصيل اتهام فرد أمن بأحد مستشفيات القاهرة بهتك عرض فتاة أجنبية الجنسية أثناء تلقيها لقاح فيروس كورونا، في القضية التي حملت رقم 5527 لسنة 2021 جنايات المطرية المقيدة برقم 8910 لسنة 2021 کلی شرق القاهرة.

التحريات



وجاء بأقوال نقيب شرطة ورئيس نقطة شرطة المستشفى، بأنه حال تواجده بنقطة الشرطة حضرت إليه المجني عليها في حالة ذعر مما ارتكبه المتهم والتي أخبرته به وأشارت له على المتهم كونه مرتكب الواقعة.



كما جاء بأقوال رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة القسم التابع له المستشفى، بأن تحرياته توصلت لصحة الواقعة حسبما شهدت بها المشاهدة الأولى.



وجاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "إسلام .ا" - 18 سنة، فرد أمن بمستشفى المطرية التعليمي "محبوس" بأنه في ۲۰۲۱/۳/۳۰ بدائرة قسم شرطة المطرية، محافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليها "كـ.ک" بالقوة بأن تتبع سيرها وأمسك عنوة بمؤخرتها وصدرها.

أقوال المجني عليها

وجاء في أقوال المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة: "اللي حصل أنه أنا كنت سجلت اسمي على موقع وزارة الصحة وكنت بختار المكان على الموقع اللي المفروض أروح فيه عشان آخد لقاح فيروس كورونا، فأنا اخترت عشوائي وبعد كده سألت حد على المستشفى واستخدمت GPS ورحت على المستشفى".



وأضافت: "هناك دخلت وسألت حد كان واقف على البوابة وهوّ نادي على حد تاني جاني وخدني من عند البوابة ودخلني لحد موصلت المبنى اللي فيه اللقاح واستنيت هناك شوية وبعد كده قابلت الدكتور واداني اللقاح وبعد ما أخدته جيت أمشي ففي حد جالي ونده الراجل ده وقاله يوصلني لحد باب المستشفى".

وتابعت: "بعدها فضلت ماشية معاه عشان يوصلني وخرجت من باب المبنى بتاع اللقاح وكنا ماشيين في مكان مفتوح بس ضلمة وبعد كده وإحنا ماشيين أنا كنت خايفة منه فمشيت بخطوات أسرع فهو بقي ورايا ولقيته جه ورايا راح حط إيده على مؤخرتي وراح حاضني من ورا وحط إيده على صدري فأنا صرخت وأعدت اتحرك بعنف وأقاوم فهو سابني وأنا قلت له إنت مجنون وابتديت أعيّط وأجري ناحية البوابة وهناك كان في حد شرطة لابس لبس رسمي شرحتله اللي حصل وهما بدأوا يسألوني عن شكله وأوصافه فهما بعتوا اتنين لمبنى اللقاح وجابوا الراجل وأنا اتعرفت عليه وقبضوا عليه وبعد كده رحنا قسم الشرطة وجيت على هنا".