الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل التحريات فى اتهام فرد أمن مستشفى بالتحرش بفتاة أجنبية

حبس متهم بالتحرش
حبس متهم بالتحرش

تستكمل «الدستور» نشر تفاصيل اتهام فرد أمن بأحد مستشفيات القاهرة بهتك عرض فتاة أجنبية الجنسية أثناء تلقيها لقاح فيروس كورونا، في القضية التي حملت رقم 5527 لسنة 2021 جنايات المطرية المقيدة برقم 8910 لسنة 2021 کلی شرق القاهرة.

 

التحريات


وجاء بأقوال نقيب شرطة ورئيس نقطة شرطة المستشفى، بأنه حال تواجده بنقطة الشرطة حضرت إليه المجني عليها في حالة ذعر مما ارتكبه المتهم والتي أخبرته به وأشارت له على المتهم كونه مرتكب الواقعة.


كما جاء بأقوال رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة القسم التابع له المستشفى، بأن تحرياته توصلت لصحة الواقعة حسبما شهدت بها المشاهدة الأولى.


وجاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "إسلام .ا" - 18 سنة، فرد أمن بمستشفى المطرية التعليمي "محبوس" بأنه في ۲۰۲۱/۳/۳۰ بدائرة قسم شرطة المطرية، محافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليها "كـ.ک" بالقوة بأن تتبع سيرها وأمسك عنوة بمؤخرتها وصدرها.

 

أقوال المجني عليها

 

وجاء في أقوال المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة: "اللي حصل أنه أنا كنت سجلت اسمي على موقع وزارة الصحة وكنت بختار المكان على الموقع اللي المفروض أروح فيه عشان آخد لقاح فيروس كورونا، فأنا اخترت عشوائي وبعد كده سألت حد على المستشفى واستخدمت GPS ورحت على المستشفى".
 

وأضافت: "هناك دخلت وسألت حد كان واقف على البوابة وهوّ نادي على حد تاني جاني وخدني من عند البوابة ودخلني لحد موصلت المبنى اللي فيه اللقاح واستنيت هناك شوية وبعد كده قابلت الدكتور واداني اللقاح وبعد ما أخدته جيت أمشي ففي حد جالي ونده الراجل ده وقاله يوصلني لحد باب المستشفى".

وتابعت: "بعدها فضلت ماشية معاه عشان يوصلني وخرجت من باب المبنى بتاع اللقاح وكنا ماشيين في مكان مفتوح بس ضلمة وبعد كده وإحنا ماشيين أنا كنت خايفة منه فمشيت بخطوات أسرع فهو بقي ورايا ولقيته جه ورايا راح حط إيده على مؤخرتي وراح حاضني من ورا وحط إيده على صدري فأنا صرخت وأعدت اتحرك بعنف وأقاوم فهو سابني وأنا قلت له إنت مجنون وابتديت أعيّط وأجري ناحية البوابة وهناك كان في حد شرطة لابس لبس رسمي شرحتله اللي حصل وهما بدأوا يسألوني عن شكله وأوصافه فهما بعتوا اتنين لمبنى اللقاح وجابوا الراجل وأنا اتعرفت عليه وقبضوا عليه وبعد كده رحنا قسم الشرطة وجيت على هنا".

تفاصيل اتهام فرد أمن بأحد مستشفيات القاهرة فتاة لقاح فيروس كورونا هتك عرض

ضربة حرة

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (رابط)

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى بالقاهرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالجيزة

أول تعليق من اتحاد الكرة على تلقى الزمالك تبرعات

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بنسبة نجاح 83.9 %

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالموقف الأوروبي الداعي للحفاظ على حل الدولتين

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى بلدة قصرة جنوب نابلس

وقفة احتجاجية بسبب إغلاق قوات الاحتلال مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية