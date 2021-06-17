الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة في شارع بمدينة نصر (صور)

طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة

حصلت "الدستور" على صور طفلة حديثة الولادة تم العثورعليها ملفوفه ببطانية وملقاة في شارع جانبي في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة علي طفلة حديثة الولاده ملقاة بأحد الشوارع الجانبية دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. 

البداية كانت بتلقي المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ من الأهالي يفيد العثور على طفلة حديثة الولادة في أحد شوارع الدائرة.

علي الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم العثورعلى طفلة مرتدية كامل ملابسها على قيد الحياة تم اصطحابها لديوان القسم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
صور طفلة رضيعة ملقاه مدينة نصر

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