المخرج محمود كامل: العمل مع روبى ممتع فى «شقة 6»

أعرب المخرج محمود كامل عن سعادته بالعمل مع الفنانة روبي في مسلسلهما الجديد "شقة 6"، والمقرر بدء عرض أولى حلقاته بمنتصف شهر يوليو المقبل على منصة "شاهد".

وقال محمود كامل، في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالعمل مع روبي فهي فنانة دؤوبة والعمل معها ممتع، فهي حريصة على تفاصيل المسلسل معي، وسعيد بالتعاون مع أسرة المسلسل جميعًا، منهم أحمد أحمد حاتم، وصلاح عبد الله، وهاني عادل، ورحاب الجمل، ومحمود البزاوي.

وأضاف: "كما أنتظر عرض فيلمي السعودي الجديد الذي يحمل اسم "السجين"، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره، من بطولة الفنانة السعودية إلهام علي وخالد صقر وطارق النفيسي وفهد عبد العزيز والطفلة ريم عبد القادر، وأتنمى أن يظهر للجمهور في أحسن صورة".

يذكر أن المخرج محمود كامل أخرج العديد من الأعمال الناجحة المتنوعة ما بين الدراما والسينما، منها مسلسل "القطة العامية" بطولة الفنانة حنان ترك، وفيلم "عزبة آدم، وأدرينالين، وعمار، وبنات ثانوي"، وآخرهم حكاية "أمر شخصي" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" ولعبت بطولتها الفنانة شيري عادل.

جدير بالذكر أن المسلسل ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق بأحداث تتصاعد حلقة تلو الأخرى، لتحبس أنفاس المشاهد العربي من خلال مباراة تمثيلية تقوم بها توليفة من نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم: الفنانة روبي، الفنان شريف سلامة، الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة هيا فياض، بالإضافة للفنان الشاب حمزة العيلي، والفنانة الشابة ملك قورة، وغيرهم.

العمل سيناريو وحوار كل من رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل الذي قدم مؤخرًا فيلم "الصندوق الأسود"، بطولة منى زكي، محمد فراج، ولاقى نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا بين الجمهور.

مسلسل "شقة 6"