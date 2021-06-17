الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط «الحوت» أشهر تاجر مخدرات فى المنوفية

المتهم
المتهم

تمكن الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز منوف، بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على عاطل يدعى "إ،ع" وشهرته الحوت، بحوزته 150 فرش حشيش، بغرض الإتجار فيها، وتوزيعها على عملائه بدائرة مركز وقسم منوف، وبمواجهة المتهم بالتهمة والحرز اعترف بحيازته المخدرات بغرض الاتجار فيها.
 

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز منوف بقيادة الرائد مراد أبو الدهب، ومعاونة إبراهيم الطويل، من إلقاء القبض على "إ.ع" 36 سنة، بقرية برهيم التابعة لدائرة المركز، وضبط بحوزته على 150 فرش حشيش، بعد ورود معلومات سرية عن نشاط المتهم المشبوه. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة، بدائرة مركز شرطة منوف، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

 

وتبين لوحدة مباحث مركز شرطة منوف، من المعلومات التي وردت إليها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، داخل إحدى القرى بدائرة المركز.
 

وكانت قد أمرت النيابة العامة بأشمون في المنوفية، بحبس "ع.ع.أ" فلاح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد قيامه بزراعة 45 شجرة بانجو وسط أرضه الزراعية، وسط محصول الذرة، بقرية سمادون، حتى لا يكتشف أمره وتمكنت مباحث المركز من القبض عليه.

 

وصرح مصدر أمني لـ"الدستور"، أن المتهم "ع. ع.أ" 63 عامًا والمقيم قرية سمادون دائرة مركز أشمون، قد زرع 5 قراريط ذرة وذرع بينهم 45 شجرة من البانجو المخدر، قبل تمكن وحدة مباحث أشمون من القبض عليه وتحريز البانجو المزروع.

 

وكانت قد تمكنت مباحث أشمون التابعة لمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على مزارع في قرية سمادون التابعة للمركز، أقدم علي زراعة نبات البانجو المخدر في أرضه الزراعية، وسط زراعة الذرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.  

 

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالقبض على "ع. ع. أ" 63 عامًا فلاح، قام بزراعة نبات البانجو، وبمواجهة المتهم  اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

المنوفية حوت مخدرات حشيش مديرية أمن تحقيق

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