الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تقرير حكومى: مصر استوردت مراوح ومضخات بـ143.9 مليون دولار خلال 3 أشهر

المراوح
المراوح

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت مراوح ومضخات بقيمة 143.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 109.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 34.4 مليون دولار خلال عام.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصاعد وروافع وبلدوزرات بلغت 73.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 77.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 3.5 مليون دولار خلال عام، كما بلغت واردات المحركات 52.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 60.8 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 8.091 مليون دولار خلال عام.
 

أضاف التقرير الحكومي أن واردات السلع الاستثمارية سجلت 2.542 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.560 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 18.4 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2٪.
   
ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال مارس 2021، مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. 
 

أشار الجهاز إلى ارتفاع  قيمـة الواردات بنسبة  2.2 ٪ حيث  بلغت  6.10 مليار دولار خـلال مارس 2021، مقابل 5.97 مليار دولار   لنفس الشهر من العام السابق.

الاحصاء واردات صادرات مراوح مصر

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