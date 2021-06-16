الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مش هتضايق ولا هتكسر».. نجل علا رامى يعلق على قبلة عادل إمام لأمه

فيلم حنفي الابهه
فيلم حنفي الابهه

علق عمر خورشيد على قبلة والدته الفنانة علا رامي للزعيم عادل إمام في فيلم حنفي الأبهة، بكلمات أظهرت مدى فخره بهذه القبلة، بعدما قابل وابل من المعايرة عليها على حد وصفه.

ونشر خورشيد الصورة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "هو الناس بتتعامل معايا ليه إن صورة زي دي ممكن تزلني أو تكسرني فيلم حنفي الأبهة إنتاج ١٩٩١ و تم عرضه بنفس السنة، شكرا يا والدتي يا حبيبتي انك ربتيني وكبرتيني وخلتيني الإنسان اللي أنا عليه دلوقتي".

وتابع قائلا: "مفيش أي حاجة عملتيها أو هتعمليها في حياتك ممكن تضايقني أو تكسرني" .

واختتم :"بحبك أوي وربنا يحفظك ليا ويحفظك لجمهورك اللي بيحبك وتقدميلهم فن أفضل وأعظم دايما" .

حنفي الأبهة هو فيلم مصري عرض عام 1990، بطولة عادل إمام وفاروق الفيشاوي وهدى رمزي ومجدي وهبة، من تأليف بسيوني عثمان ومن إخراج محمد عبد العزيز .

تدور أحداث الفيلم حول حنفي الأبهة الذي يقوم بسرقة محل مجوهرات مع شركائه الثلاثة، خيري ورشاد وبدوي، ويستحوذ على الحقيبة المسروقة، ويخفيها لدى أخيه أحمد، قبل القبض عليهم يتمكن شركاؤه الثلاثة من الهرب ويخطفون دعاء زوجة أحمد حتى يستعيدوا الحقيبة.

وتحتفل الفنانة علا رامي، يوم 12 ديسمبر، بعيد ميلادها، فهي من مواليد 12 ديسمبر عام 1959، وهي ممثلة وراقصة بالية، وقد بدأت التمثيل وهي طفلة، فهي شقيقة الممثلة سحر رامي، وقد تزوجت من الفنان إيهاب خورشيد وأنجبت منه ابنهما "عمر".

وتشارك علا رامي في أحداث الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، مع نفس ابطال الجزء الرابع وهم الفنانة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسن، حازم إيهاب، وإخراج مصطفى أبو سيف.

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عادل امام فيلم فاروق الفيشاوي عمر خورشيد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك محمد عبد العزيز خالد منصور

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